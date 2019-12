Resumen de la Jornada 17 de la Bundesliga

Como punto y final a un 2019 rebosante de emociones en cada partido, la Bundesliga dejó un cierre de primera vuelta con resultados inesperados, sobre todo en una zona baja donde SV Werder Bremen ya está en descenso directo. También nos deja a un líder durante el parón, que es RB Leipzig tras el empate de Borussia Mönchengladbach en la capital. y a un canterano que volvió a salir al rescate de FC Bayern München en un partido muy duro para Los Bávaros.

Los Potros tropiezan y RB Leipzig es líder en solitario de la Bundesliga

Después de que Borussia Mönchengladbach hubiera empatado a RB Leipzig a puntos en la primera posición de la tabla, al final son Los Toros Rojos quienes pueden presumir de marcharse como líderes al parón invernal al ser el único de los dos que ganó su encuentro esta jornada. No lo tuvieron fácil, pues FC Augsburg se adelantó en el minuto 8 con un tanto de Florian Niederlechner y supo mantener la portería a cero durante buena parte del partido, encerrados en su área y cediendo la posesión y la iniciativa al Rasenballsport. No obstante, los pupilos de Julian Nagelsmann le terminaron dando la vuelta al marcador en el tramo final del partido por mediación de Konrad Laimer, Patrik Schick y Yussuf Poulsen para poner el 3:1 definitivo.

El final de primera vuelta amargo se lo llevó, por contra, el conjunto dirigido por Marco Rose, que no fue capaz de pasar del 0:0 en casa de Hertha BSC. Concentraron más balón, más ocasiones en el segundo tiempo y más empeño en sumar de tres, pero Los Potros no pudieron encontrar las redes. Su balance de primera vuelta en liga es más que positivo, pero tocará ver si al regreso del parón el equipo aprende de los errores cometidos la pasada campaña bajo los mandos de Dieter Hecking y no se desinfla.

Bremen cae al descenso directo

Si ya las cosas no iban muy bien para SV Werder Bremen últimamente, Los Nórdicos van a pasar estas Navidades en el decimoséptimo lugar de la tabla, en el descenso directo, por dos resultados muy desfavorables. El primero fue el suyo, una derrota en casa de 1. FC Köln por 1:0 donde John Córdoba sacó petróleo de un envío largo para anotar el gol que dio los tres puntos a unas Cabras Montesas que encadenan tres triunfos consecutivos para cerrar el año, yéndose a casa con la satisfacción de poder estar por fin fuera del descenso.

El segundo resultado adverso para El Bremen fue la victoria del equipo que anteriormente ocupaba esa penúltima posición, Fortuna Düsseldorf, que venció a Union Berlin por 2:1. Rouwen Hennings adelantó a los Flingeraner en el 38′ con un disparo a la escuadra y, aunque parecía que el empate provocado por un córner por Michael Parensen en el 48′ no se iba a romper en el tramo final, un afortunado disparo de Erik Thommy en el 90′ sacó del descenso directo al F95.

Por si esto fuera poco, SC Paderborn 07 también ganó su partido al imponerse también por 2:1 a SG Eintracht Frankfurt. El colista desplegó su común estilo de juego, con una presión muy intensa y velocidad en ataque por los costados, y a Las Águilas les fue imposible pararle. Abdelhamid Sabiri (9′) y Sebastian Schonlau (40′) pusieron los goles del Brutal de Alemania y, a pesar de que Bas Dost dio esperanzas al recortar distancias en el 72′, el farolillo rojo se sigue acercando poco a poco a la salvación.

Los Borussos dejan escapar otro triunfo en Sinsheim

Quizá por el miedo a las alturas y a poder poner el liderato a tiro, Borussia Dortmund no deja de regalar resultados a sus oponentes. Ya pasó hacía unos días atrás cuando desperdiciaron una buena ventaja frente a RB Leipzig para quedarse con un triste empate, y la historia se repitió pero con un final peor frente a TSG 1899 Hoffenheim. Los Borussos se adelantaron en el 17′ con un gol de Mario Götze y dominaban el encuentro con cierta soltura, pero cuando todo parecía de cara los fantasmas reaparecieron y Los de Sinsheim le dieron la vuelta. Un fallo de la defensa permitió a Sargis Adamyan (79′) igualar el marcador y un cabezazo de Andrej Kramarić (87′) completó la remontada. Con todo esto, el conjunto de Lucien Favre despide el año en cuarta posición, a siete puntos del líder y con un panorama desolador.

Leverkusen tiene la fortuna que a Schalke le faltó

Empatado a puntos con Borussia Dortmund pero con peor diferencia de goles se encuentra su máximo rival, FC Schalke 04, que empató 2:2 frente a SC Freiburg. Suat Serdar adelantó a Los Mineros en el 26′ pero, con dos penales anotados por Nils Petersen (54′) y Vincenzo Grifo (67′), Los de la Selva Negra le dieron la vuelta al marcador. Tuvo que aparecer una pieza conocida de la temporada pasada, Ahmed Kutucu, para rescatar un punto con un derechazo desde la frontal en el 80′.

Mucha más suerte tuvo Bayer 04 Leverkusen en su visita a 1. FSV Mainz 05, donde se impuso por 0:1 de una manera agónica. Los Carnavaleros de Achim Beierlorzer tuvieron la amplia mayoría de ocasiones claras del partido, rompiendo la defensa de su rival con gran facilidad, pero los astros se alinearon y no pudieron anotar ni una sola vez. Y por si esto fuera poco, una transición en el 93′ dejó a Lucas Alario solo para empujar el balón y dar la victoria a Los Obreros, que llevaban con uno menos en el campo desde la expulsión de Wendell en el 71′. Un triunfo que, a pesar de las numerosas irregularidades de esta primera vuelta, les deja en puestos de Europa.

Zirkzee vuelve a salir al rescate del FC Bayern

Otro grande que también estuvo a punto de despedir el año con pinchazo fue FC Bayern München, que, al igual que como ocurrió entre semana en Freiburg, logró una victoria en los últimos minutos ante VfL Wolfsburg. Los Lobos habían planteado un partido con mucha presión y transiciones en el Allianz y habían superado a Los Bávaros en varios tramos de juego, manteniéndose a cero atrás gracias a una gran actuación de Koen Casteels bajo palos. Con el paso de los minutos y la proximidad al pitido final, nada parecía que se fuera a mover, pero una vez más el canterano Joshua Zirkzee salió desde el banquillo y desatrancó el partido con un gol en el 85′ que dejó hundido al equipo de Oliver Glasner y que dejó vía libre para, tal y como pasó en el encuentro anterior, Serge Ganbry maquillara el marcador. El estado del FC Bayern de cara al parón es bastante mejor que el de Los Negriamarillos. El entrenador cambiará, está tercero y la distancia de cuatro puntos con respecto al líder no es un mundo.