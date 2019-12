Erling Håland se decide por Borussia Dortmund por 22 millones de euros

El delantero Erling Håland se ha decidido por el Borussia Dortmund para continuar con su carrera. Proveniente del Red Bull Salzburg, se convierte en el gran fichaje del mercado de invierno de la Bundesliga. El noruego ha firmado hasta el 2024 y podrá competir de todas los torneos donde Los Negriamarillos estén, incluido la UEFA Champions League.

De esta manera, el mismo club confirmó la noticia en su cuenta en inglés de Twitter:

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019