FC Bayern München pone el ojo en Achraf Hakimi

La directiva de FC Bayern München sigue tratando de expandir su plantilla para poder poner el listón de objetivos mucho más alto en el plano continental, y para ello ya se mueven en el mercado de fichajes barajando opciones y analizando cómo neutralizar los déficits del equipo.

La polivalencia de Joshua Kimmich en el carril diestro otorga a Los Bávaros esa posibilidad de poder rotar con el alemán en las posiciones de lateral derecho y pivote, dos posiciones ya más que asumidas para el germano, cuya versatilidad ha permitido a su equipo un aumento de importancia de Benjamin Pavard, el ex-Stuttgart, que suele ser el reemplazo de Kimmich cuando este se posiciona en la medular.

Es por ello que desde la directiva de Los Rojos tratan de complementar el lateral diestro con un reemplazo natural para cuando Joshua se haga dueño del mediocampo. Y habrían fijado sus ojos en Achraf Hakimi. El lateral del Real Madrid, que persiste en su segunda temporada en formato de cesión en Borussia Dortmund, sería el candidato favorito por el equipo de Flick.

Lo cierto es que el futuro del lateral marroquí está en terreno neutral: a priori, no tendría sitio a corto plazo en el Real Madrid tras el retorno de su cesión, teniendo en cuenta las presencias de Carvajal, un fijo en el lateral, y Odriozola, que parece haber asumido el rol de ocasional. Pero el club blanco tampoco parece muy dispuesto a dejar marchar a uno de sus diamantes en bruto mirando de cara al futuro.

Borussia Dortmund también está muy interesado en hacerse con sus servicios de forma definitiva cuando su andadura en Alemania llegue a su final, al menos como cedido. Sin embargo, la postura del Real Madrid respecto al futuro del nombrado mejor jugador joven africano no parece demasiado flexible: desean retenerlo para contar con sus servicios cuando el rendimiento o la edad comiencen a pesar a Carvajal.

Es por ello que las negociaciones se antojan complicadas pero Hakimi lo tiene claro. Cuando los medios le han preguntado que opinaba de un interés de Bayern München, el lateral derecho ha dicho:

«Mi corazón se divide entre Real Madrid y Borussia Dortmund. No me veo jugando en otro lado que no sea en esos clubes»