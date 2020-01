Pretemporada invernal en el Leipzig sin Werner ni Orban

RB Leipzig está terminando con la pretemporada invernal, con el objetivo de preparar la segunda mitad de la temporada. Lo hizo con las bajas del delantero centro Timo Werner debido a un inició de resfriado, y con la de Willi Orban por una operación de rodilla.

El delantero internacional alemán podría estar 5 o 10 de baja, por lo que podría no llegar a la vuelta de la Bundesliga el próximo sábado, ya que sería baja. Mientras que el defensa central lo perderán hasta el penúltimo mes de competición, por lo qué son 2 ausencias importantes de cara a lo queda de campaña.

Después de los primeros movimientos que duraron una hora y media, el técnico Julian Nagelsmann hizo un resumen de sus valoraciones para el nuevo año:

En los entrenamientos iniciales se tuvo una primera sesión con unos 500 fans presentes, y además de Werner y Orban, también fueron baja el delantero brasileño Matheus Cunha, que está con la selección olímpica de su país (U23 Brasil), Stefan Ilsanker (infección), Kevin Kampl (recuperación después de una operación de tobillo) e Ibrahima Konaté (rotura fibrilar muscular en el flexor de cadera).

Nagelsmann tendrá que lidiar con los problemas en la saga defensiva debido a que, como ya se dijo, Orban volverá a entrenar en abril de forma paralela con sus compañeros y Konaté tiene hasta febrero, como mínimo, para volver a pisar el cesped. A pesar de los dos bajas prolongadas, actualmente no se esta planeando fichar un defensor central debido a que Ilsanker será quien supla las bajas de los antes mencionados.

Por otro lado los toros rojos , aún tienen el punto de mira para reforzar la plantilla al lateral Benjamin Henrichs (22 años, AS Mónaco), que sigue siendo el preferido para el consejo futbolístico del RB, que puede jugar en varios posiciones de la defensa:

»Puede jugar en tres, cuatro y hasta 5 posiciones de manera muy eficaz, siempre me ha gustado eso. No me fijo en jugadores que solo se puedan desempeñar en un lugar»

Dijo Nagelsmann.