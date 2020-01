Lucien Favre sueña con la Bundesliga y ¿prepara un cambio de esquema?

A menos de una semana de que la Bundesliga retorne tras casi un mes de parón invernal, Lucien Favre le cuenta a los medios que todavía sueña con la Bundesliga y que no es nada imposible. Con los micrófonos frente a él, textualmente, dijo:

«Todo es posible. Solo son dos victorias y un empate.»

Borussia Dortmund se encuentra a siete puntos del líder, RB Leipzig, pero como dijo Favre, eso no es un problema. Claro, teniendo en cuenta que en varios trayectos de la actual temporada su puesto estuvo en discusión. Hoy ya ratificado, el entrenador sabe que tiene la presión de la Südtribüne y de todo el Westfalenstadion pero no como hace algunos meses. Ademas, como ya han dicho la mayoría de los técnicos, no es lo mismo correr por detrás que estar en la cima, algo que bien sabe Favre debido a que la temporada pasada le llevo siete puntos a FC Bayern München y al final, el conjunto bávaro se consagró campeón.

Para finalizar, Lucien hace autocritica del final de la primera mitad de la campaña y dijo:

«Los puntos que perdimos frente a Hoffenheim y RB Leipzig fueron una estupidez. Ahora debemos enfocarnos en no regalar demasiados puntos.»

¿Se viene un cambio de esquema?

Cuando Favre estaba en el ojo de la tormenta, como ya hemos contado, se vio obligado a dar un cambio de esquema. Se terminó el 4-2-3-1 que venía arrastrando desde la temporada pasada para pasar a un 3-4-3, un esquema que en la previa iba a ser mas benéfico por la calidad de jugadores que tiene.

Como hemos visto, tanto Guerreiro como Hakimi se sienten mucho más cómodos de carrileros que de laterales debido a que su fuerte, claramente, no es la marca. Ni hablar del ingreso de Zagadou, que fue un gran valor para apoyar a Akanji y a Hummels que no la estaban pasando para nada bien en defensa. Para ponerle una cereza al postre, el ingreso de Brandt fue clave para darle verticalidad a la salida por el mediocampo, factor determinante para el equipo aurinegro que contó con una gran movilidad en ataque gracias a lo polivalentes que resultan ser Sancho, Hazard y Reus a la hora de intercambiar posiciones. Hoy ya enfocado en lo que viene, Favre dice:

«Lo hicimos bien con tres defensores en el fondo, eso ha sorprendido a los demás equipos pero puede que ya no.»

Con la llegada de Erling Braut Håland, si sigue el esquema, debería salir alguno de los tres de arriba y, teniendo en cuenta, el nivel que mostraron la ultima parte del pasado año, Reus debería ser el candidato para salir. Por esto, es que el suizo no descarta un cambio de esquema pese a las ganancias de la linea de tres y esto es lo que dijo:

«Este esquema es muy bueno pero en mi opinión, hay dos que funcionan mejor, el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Si tu te fijas, los grandes clubes del mundo juegan con cuatro defensores.»

Claramente, el entrenador de BVB no quiere pagar el precio de sentar en el banquillo a Reus, capitán y emblema del equipo, o a Håland, quien promete mucho y contiene la ilusión de todos los aficionados. Aunque todavía no ha anticipado nada acerca de la formación que podría jugar frente a FC Augsburg en el reinicio de la Bundesliga este sábado, puede que tengamos un cambio de esquema en el que Lucien pueda seguir soñando en alzar el titulo que en la temporada pasada se lo han sacado, casi, de las manos.