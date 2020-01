Todibo es nuevo jugador del Schalke 04

FC Schalke 04 ha realizado su primer fichaje en este mercado de invierno que ya ha presentado en el día de hoy, el del joven defensa francés Jean-Clair Todibo (20), qué llega procedente del FC Barcelona y firmado hasta el próximo 30 de junio con una opción de compra, en la que los catalanés se guardan una recompra.

El cuadró minero se guarda una opción de compra de 25 millones más variables. Pero antes de ello, el Schalke debió abonar por el préstamo 1,5 millones de euros al conjunto catalán. Por último el equipo catalán se guarda una opción de recomprarlo por unos 50 millones de euros.

El central galo en él día de hoy ya ha sido presentado como nuevo integrante de la plantilla de los mineros y llega para reforzar una zona floja de la escuadra dirigida por David Wagner, como una pieza importante de cara a la segunda parte de temporada en la Bundesliga.

El prometedor Todibo llegaba el año pasado al Barcelona procedente del Toulouse. Desde entonces en el Barça sólo ha disputado 4 partidos en La Liga y uno sólo en la Champions League, por lo que llega a los mineros para tener más minutos.

Jean-Clair, bievenido al Schalke. ¿ Cuál es tu primer impresión sobre tu nuevo club?.

Muy bien. Incluso sí sólo llevo unos días en Gelsenkirchen, ya podría sentir la fuerza de este club. He estado con todos los empleados y he tenido la oportunidad de saber como se vive estar en Schalke. El estadio también me impresiono, en el momento en el que me paré en el césped por primera vez.