Después de un largo parón habitual que es costumbre en Alemania, la Bundesliga regresó con su jornada 18 y dio varios giros de tuerca a la tabla que nos había dejado en diciembre. RB Leizpig y FC Bayern München son los dos primeros clasificados tras el tropiezo de Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen logró su primera portería imbatida en lo que llevamos de temporada, y Erling Braut Haaland superó todas las expectativas en su debut con un triplete de goles que comandó la victoria de Borussia Dortmund.

Haaland arrasa en su debut con Borussia Dortmund

Año nuevo, la misma historia para el fanático de Los Borussos, pero en la visita a Augsburg tuvo un final feliz. Borussia Dortmund no tuvo el mejor de sus días frente a Los Bávaros, que cedieron la posesión e hicieron mucho daño en las transiciones, y que se adelantaron con goles de Florian Niederlechner (34′) y Marco Richter (46′). Recortó distancias el conjunto de Lucien Favre por mediación de Julian Brandt en el 49′ pero de nuevo Niederlechner (55′) puso a FC Augsburg con dos goles de ventaja y con el trabajo casi hecho. Una vez más, el técnico suizo estaba entre la espada y la pared.

No obstante, la fiesta de los locales se aguó con la entrada de Erling Braut Haaland al campo. El noruego, en cuestión de 20 minutos, anotó un triplete de goles (59′, 70′ y 79′) para darle la vuelta al marcador y, con otro tanto de Jadon Sancho de por medio (61′), sacar unos tres puntos muy valiosos en la carrera por el título. Con un delantero tan completo como Haaland se multiplican las opciones de Los Negriamarillos a pesar de los múltiples problemas defensivos.

Bremen sale del descenso directo, Köln y Frankfurt se alejan del peligro

Después de una alarmante racha de derrotas en el mes de diciembre, SV Werder Bremen pudo levantar cabeza en el nuevo año tras batir por 0:1 a Forttuna Düsseldorf, un rival directo en la lucha por la permanencia y al que arrastraron al primer puesto de descenso directo. Lo hizo gracias a un cabezazo de Moisander en el 66′ que rebotó en Florian Kastenmeier y se metió en la portería. Casualmente, Moisander terminó viendo la tarjeta roja en el descuento, en el primer partido de la temporada que Los Nórdicos mantuvieron la portería a cero.

Quien sí prolongó su racha tras el parón fue 1. FC Köln, que sumó su cuarta victoria consecutiva tras vencer en casa a VfL Wolfsburg por 3:1. John Córdoba comandó a Las Cabras Montesas con un doblete (22′ y 45+2′) que lapidó a los visitantes. Ya en el segundo tiempo puso el tercer gol Jonas Hector (62′) y Los Lobos se llevaron el gol de la honra por mediación de Renato Steffen (66′). Un resultado que deja al Köln tres puntos por encima de la promoción y cinco por encima del descenso directo, y que pone tierra de por medio entre El Wolfsburg y los puestos europeos.

Otro que también se aleja del descenso tras una pobre primera vuelta es SG Eintracht Frankfurt, que venció por 2:1 a TSG 1899 Hoffenheim. Bas Dost adelantó a Las Águilas en el 12′ y justo a la vuelta del descanso empataron Los de Sinsheim con el primer gol de Kostas Stafylidis (48′) para el Hoffenheim. Al final fue Timothy Chandler quien desequilibró la balanza con un cabezazo en el 62′. Agua de mayo para un Eintracht que está buscando refuerzos en el mercado.

Los Potros se llevan un baño de realidad en Gelsenkirchen

Se podían esperar en Mönchengladbach que su equipo no rindiera al máximo nivel en la vuelta a la Bundesliga, pero no caer de una manera tan clara como la que cayeron en casa de FC Schalke 04 por un sólido 2:0. Los Potros no fueron capaces de parar a la dupla formada por Michael Gregoritsch y Benito Raman en el ataque de Los Mineros. Entre los dos lideraron los ataques de su equipo y generaron los dos goles, uno de Suat Serdar (48′) y otro del propio Gregoritsch (58′), que mataron al Gladbach. Sumado todo esto a la baja creación en ataque de los dirigidos por Marco Rose, no tuvieron ninguna opción. Después de una primera vuelta y unas vacaciones idílicas, puede que ya estén empezando a poner los pies en el suelo.

Leverkusen y Freiburg cierran los puestos europeos

Con un Peter Bosz recién renovado, Bayer 04 Leverkusen, en la jornada 18 de la Bundesliga, tuvo un partido sin muchos sobresaltos ante SC Paderborn 07 con un resultado de 1:4 favorable a Los Obreros. Un doblete de Kevin Volland (11′ y 14′) y otros dos goles de Julian Baumgartlinger (36′) y Kai Havertz (75′) le establecen cómodamente en los puestos de Europa League y con el cuarto clasificado a tan sólo dos puntos de distancia. Por su parte, el colista se tuvo que conformar con el debut goleador de su nuevo delantero, Dennis Srbeny (51′), que maquilló el luminoso.

Esa zona de Europa League la cierra SC Freiburg en el séptimo lugar, que también sumó los tres puntos en casa de 1. FSV Mainz 05 con un 1:2. Kwon Chang-hoon (28′) y Nils Petersen (41′) anotaron para Los de la Selva Negra, que clasificarían para dicha competición si no hay campeón sorpresa de la DFB Pokal, mientras que Jean-Philippe Mateta recortó distancias para unos Carnavaleros que se tuvieron que ir de manos vacías y que continúan inmersos en la lucha por la permanencia.

Leipzig y Bayern, líder y escolta de la Bundesliga

Aprovecharon muy bien el tropiezo de Borussia Mönchengladbach tanto RB Leipzig, que se reafirma como líder, como un FC Bayern München que se coloca a su estela en la tabla tras las jornada 18 de la Bundesliga. Los Toros Rojos tuvieron que remontar en casa ante Union Berlin, después de que los pupilos de Urs Fischer se adelantaran con un contraataque culminado por Marius Bülter en el 10′. La Férrea Unión se mantuvo sólida en defensa durante el primer tiempo pero tras el descanso se vino abajo y Timo Werner con un doblete (51′ y 83′) y otro gol de Marcel Sabitzer (57′) sirvieron para quedarse con los tres puntos.

En cambio, el FC Bayern tuvo que enfrentarse al otro conjunto de la capital, Hertha BSC, en un encuentro donde realizó un segundo tiempo sobresaliente para golear por 4:0 a Los Capitalinos. Thomas Müller (60′), Robert Lewandowski de penal (73′), Thiago Alcántara (76′) e Ivan Perišić (84′) pusieron los tantos de Los Bávaros para soñar otra temporada más con una segunda vuelta de Bundesliga arrolladora.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (horarios locales)