FC Schalke 04 y su poco sentido de pertenencia

El pasado 4 de enero se oficializó el fichaje de Alexander Nübel por FC Bayern München. El portero alemán finaliza su contrato con FC Schalke 04 en el próximo mercado de traspasos y se marchará a Los Rojos totalmente gratis. A propósito de este fichaje, es importante repasar la gran cantidad de jugadores que se han marchado de El Schalke sin costo alguno siendo importantes en el equipo.

En la temporada 2016/17 se fue gratis Joel Matip, central que había sido crucial en el planteamiento de Los Mineros durante 6 temporadas habiendo jugado más de 250 partidos. Luego de ello, en la 2017/18 Sead Kolasinac se fue del equipo sin costo alguno al Arsenal. Llegados a la temporada 2018/19, encontramos dos nuevos jugadores que se marcharon gratis: Max Meyer y Leon Goretzka. Este último quizá la baja más dura de todas porque se marchaba un jugador muy joven que, con tan solo 23 años, había demostrado muchas cosas.

Y por último, se confirmó el traspaso de Alexander Nübel hacia FC Bayern München para la temporada 2020/21.

UNA FALTA DE IDENTIFICACIÓN

Probablemente, lo más preocupante de estos casos no sea únicamente que se hayan marchado gratis, sino el hecho de que la mayoría de los jugadores mencionados sean canteranos, o jugadores que fueron comprados muy jóvenes y recibieron oportunidades, pero igualmente decidieron marcharse sin dejar ningún beneficio al club. Encontramos los casos de Matip quien llegó al club con 9 años, Goretzka con 18 años, Nübel con 19 y Max Meyer con 13 años. Esto nos habla principalmente de una falta de sentido de pertenencia notable en sus jugadores. Es alarmante saber que, a los que has formado y les has dado oportunidades siendo muy jóvenes, decidan irse sin dejarte ningún beneficio.

Pero mas allá de lo económico, ninguno se ha expresado con dolor por dejar Schalke. Con lo pasional que se vive el futbol en la Cuenca del Ruhr, ninguno de sus jugadores se ve atraído por el club o por seguir vistiendo el azul real. Es ahí, donde la cantera recibe muchas criticas debido a que ya hace un largo tiempo que el equipo no tiene un emblema como Marco Reus en Dortmund o Thomas Müller en Bayern, rivales directos de la institución.

Sin dudas, este es un problema que el club tiene que resolver porque, no solo se trata de una devaluación en sus ingresos, sino que también pierden jugadores importantes en su plantilla. Además de ello, esto también puede significar un problema a la hora de contratar jugadores pues, al darse cuenta de que otros talentosos futbolistas se están marchando de El Schalke, los objetivos de fichaje del club pueden reducir que la ambición del proyecto del club no es muy alta.