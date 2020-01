Jürgen Klinsmann: "Ascacibar es de los mejores mediocampistas de la Bundesliga"

No hace ni siquiera un mes que Santiago Ascacibar desembarcó en tierras berlinesas. De bajo perfil, el argentino llegó tras una temporada y media en el VfB Stuttgart y ya enamoró a Jürgen Klinsmann, actual entrenador de Hertha BSC.

En la ultima conferencia de prensa, el ex entrenador de la selección estadounidense dijo:

«Sabemos lo que nos puede dar Santiago. No caben dudas de que es uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga»

En su antiguo club, el argentino era un estandarte en el mediocampo suabo pese a los habituales cambios de entrenador que tuvo la escuadra. Sus características aguerridas y temperamentales llamaron la atención de Klinsmann que apenas lo designaron como entrenador en jefe, pidió al ruso para ocupar un puesto en donde pocas variantes tiene. Solo Per Skjelbred que nunca se ha asentado y Arne Maier que, actualmente está lesionado, son los únicos mediocampistas defensivos que tiene La Vieja Dama.

En una entrevista con un medio argentino, el jugador en cuestión declaró:

«Jürgen, desde lo motivacional y futbolístico, siempre nos da buenos conceptos. Es un entrenador muy completo, habla un español muy fluido.»

El debut no fue nada soñado en el reinicio de la Bundesliga, Hertha BSC cayó 0:4 en manos de un FC Bayern München que no contaba con toda su plantilla debido a las tantas lesiones. En esta nueva jornada que inauguraran FC Köln y Borussia Dortmund este viernes, el equipo dirigido por Klinsmann tendrá que visitar Wolfsburg, una parada no tan fácil y que puede ser clave en la clasificación a las copas europeas al final de la campaña.