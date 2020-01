El efecto Haaland, sin precedentes en la Bundesliga

La irrupción de Erling Braut Haaland en la Bundesliga ha batido récords en cuestión de dos jornadas. El delantero noruego ha aterrizado en Dortmund con 5 goles en 55 minutos, algo que no había sucedido desde que se empezó a disputar la Bundesliga en la temporada 1963-64. Ya entró en un selecto club de debutantes con hat-trick, donde únicamente seis futbolistas lo habían logrado a lo largo de la historia. Hacemos un repaso a quiénes fueron dichos goleadores.

ENGELBERT KRAUS

El 9 de noviembre de 1963 disputó su primer encuentro con el 1860 München para ganar al Saarbrucken por 7 goles a 1. No pudo marcar en su segundo partido, pero sí en el tercero. No obstante, no dejó un gran registro en su paso por la entidad bávara, puesto que en sus dos temporadas se quedó con 9 tantos en su haber.

HERMANN OHLICHER

El 11 de agosto de 1973 fue decisivo, en su estreno como jugador del VfB Stuttgart, para vencer (3:0) al Schalke 04. También necesitó llegar al tercer partido con Los Suabos para volver a ver portería. Estuvo diez temporadas y terminó con un total de 96 tantos en un equipo que conquistaría la Bundesliga en el ejercicio 1983-84.

OLAF MARSCHALL

El 7 de agosto de 1993 permitió al Dynamo Dresden arrancar un empate (3:3) en un choque ante el VfB Leipzig. En su caso, no pudo volver a marcar hasta su sexto encuentro con su nuevo equipo por entonces, donde completó una única temporada antes de fichar por el 1.FC Kaiserslautern.

ADHEMAR FERREIRA

El 3 de febrero de 2001, el brasileño aterrizado en el mercado invernal colaboró en un gran triunfo (6:1) del VfB Stuttgart precisamente contra el 1.FC Kaiserslautern aportando tres tantos. No volvió a ver portería hasta el sexto encuentro y, en dos temporadas y media, únicamente anotó seis más.

MARTIN FENIN

El 2 de febrero de 2008, el delantero del Eintracht Frankfurt decidió un partido donde Las Águilas se impusieron (0:3) a Hertha BSC como visitantes. Es el único de los precedentes que había visto portería en su segundo encuentro, con un gol, pero no volvió a hacerlo hasta el decimoséptimo.

PIERRE-ÉMERICK AUBAMEYANG

El gabonés era el último que había conseguido debutar con un hat-trick en la Bundesliga, colaborando en el triunfo (0:4) de Borussia Dortmund sobre FC Augsburg el 10 de agosto de 2013. Tardó cinco partidos en volver a ver portería y finalizó su etapa en Alemania con 98 goles en 4 temporadas y media.

ERLING BRAUT HAALAND

El joven noruego llegó semanas atrás al país teutón de la mano de Los Negriamarillos. En su debut, saliendo desde el banquillo, le endosó tres goles al FC Augsburg (3:5) después de entrar con un marcador desfavorable (3:1). No solo consiguió marcar en su segundo encuentro, el pasado viernes, para vencer (5:1) a 1.FC Köln, sino que lo hizo por partida doble. De este modo, el noruego puede presumir de que no tiene precedentes. No solo por marcar en su segundo partido un doblete, sino porque ha conseguido lo que nadie en 55 minutos de juego.