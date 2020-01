Joshua Kimmich no asegura su futuro en el Bayern München

El pasado miércoles el diario alemán Kicker dialogó con Joshua Kimmich sobre su presente en el conjunto bávaro, sus objetivos y abrió la puerta para una posible salida en las próximas temporadas.

En Marzo de 2018 amplió su contrato hasta Junio de 2023 con el objetivo de ganar la UEFA Champions League, “claramente tuve la sensación y la convicción de que era el momento adecuado para extenderlo, porque tenemos la oportunidad de dar forma a una era con una nueva generación, y eso con un club reconocido internacionalmente entre los cinco o seis mejores clubes de Europa «. Cuando le preguntaron sobre su futuro dijo:

“No sé qué será lo mejor para mi carrera en dos o tres años.”

Sin embargo hizo referencia cuando no jugaba mucho en el FC Bayern y se preguntaba cual era paso correcto para su desarrollo. Por eso él menciona que es difícil predecir lo que sucederá en dos o tres años.

Además trazó una comparación con la presente temporada y la anterior, y comentó que el Bayern no ha dado la sensación de dominio de las temporadas pasadas;

“Cuando llegué esto era diferente, salíamos a la cancha y sabíamos que el rival necesitaba un día de mucha suerte para generarnos peligro.”

Joshua llegó al al conjunto bávaro en verano de 2015 luego de que el Bayern desembolsara poco más de 8 millones al VfB Stuttgart y hoy, cinco años después su valor en el mercado ronda a los 80 millones según el sitio web alemán ‘Transfermarkt’.

A diferencia de lo que todos pensaban, tomando sus declaraciones, Kimmich no tiene en mente tomar la batuta de Schweinsteiger o Lahm. La falta de efectividad en el terreno europeo hacen dudar al actual líder del vestuario bávaro sobre su futuro algo que prende las alarmas en Bayern München. Si no logra ganar la Champions League antes de 2023 ¿se irá? Ahora no esta nada claro.