Nübel y Schubert, el debate en la portería de FC Schalke 04

La decisión de Alexander Nübel de mudarse a FC Bayern München para la próxima temporada ha traído mucha cola en FC Schalke 04. Ya no sólo entre los aficionados sino también dentro del club, donde cada vez hay más dudas sobre si él debería continuar como el arquero titular. Al acecho está Markus Schubert, otra joven promesa que poco a poco está ganándose el favor de David Wagner y que va a pelear por ocupar la portería lo que resta de temporada.

Nübel, titular pero sin los privilegios de antes

La campaña que lleva realizando Alexander Nübel en la portería de FC Schalke 04 no ha sido más que la confirmación de lo que se venía diciendo el año pasado. Está siendo una pieza fundamental para la buena campaña de Los Mineros, que están en la quinta plaza y podrían optar a Champions League si los resultados no decaen. Queda claro que hay un gran proyecto de portero, el futuro de Alemania si se lo propone.

Sin embargo, la confirmación de su salida a FC Bayern München ha cambiado su estatus dentro del club de Gelsenkirchen. Se le retiró el brazalete de capitán que llevaba luciendo desde el inicio de temporada y, después de cumplir la sanción por la tarjeta roja que vio ante Eintracht Frankfurt, David Wagner sigue colocándole como portero titular pero ya no como indiscutible.

«Soy feliz si puedo elegir. Últimamente no he podido tomar decisiones en muchos puestos debido a la falta de opciones. Sobre la pregunta del portero: Nübel es nuestro número uno por ahora»

Al contrario que Goretzka, que en su día no salió del once con Tedesco cuando anunció su marcha, Nübel ha perdido la inmunidad y ya no tiene su lugar asegurado. De ser el capitán a tener que competir ahora por el puesto contra otro joven que viene apretando fuerte desde atrás.

Schubert, la otra alternativa para la portería

Ese joven es Markus Schubert, quien fue el portero titular durante el tiempo que Nübel estuvo sancionado. Llegó el verano pasado desde Dresden y en los cuatro partidos bajo palos su rendimiento ha sido positivo en líneas generales. Ha tenido actuaciones notables como contra Wolfsburg y su mal desempeño en la goleada sufrida ante FC Bayern München se basa en que tuvo que jugar con una infiltración en el tendón rotuliano. Es por ello que la última jornada no entró en la convocatoria. Cuando ha estado al 100% ha dejado muy buenas sensaciones y Wagner ya le tiene muy en cuenta.

«Ha demostrado de manera impresionante que es una solución talentosa para el futuro. Es positivo que Schubi haya podido aparecer en partidos importantes. Ahora tenemos una imagen de su talento mucho más amplia, y él también»

Ahora bien, ¿qué es lo que le puede hacer ganar la titularidad a Schubert ahora mismo sobre Nübel? En primer lugar, el apoyo de una afición que prefiere a un jugador que no ha mostrado deslealtad al club. Segundo, la necesidad de minutos para poder ser el arquero principal de Alemania para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por último, la certeza de que él tiene muchas papeletas para ocupar la portería la temporada que viene, por lo que no vendría mal tener más minutos para terminar de aclimatarse.

La decisión queda en manos de David Wagner, que tendrá que escoger a quién quiere en el once titular (entre Nübel y Schubert), a un portero de un grandísimo nivel pero infiel a Los Mineros, o empezar a formar a uno con menos experiencia pero que está destinado a tomar el relevo dentro de unos meses.