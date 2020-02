A 16 años Bundesliga quiere reducir la edad para jugar profesionalmente

Entre las novedades que planea la Bundesliga es bajar a 16 años la edad mínima para jugar profesionalmente en la primera división del fútbol alemán. Esta medida será puesta en la mesa cuando los 36 clubes profesionales se reúnan en marzo, durante la próxima asamblea general.

Actualmente la edad para estar presente en le terreno de juego es de 18 años cumplidos. O como en el caso de Nuri Şahin, pertenecer a una categoría sub 19: lo cual le concedió ser el jugador más joven en debutar en la élite del balompié alemán con 16 años y 335 días en 2005 con Borussia Dortmund.

Y como si fuera parte de una coincidencia, es este mismo club el que estaría de primer lugar en la fila de interesados. Los Negriamarillos estarían más que interesados en que esta propuesta de la DFL (Liga de Fútbol Alemán, por sus siglas en alemán). De aprobarse, podrían tener en las filas del equipo profesional a la gran promesa, Youssoufa Moukoko, jugador que no para de romper todos los récords y las expectativas en la categoría sub-19 y UEFA Youth League con sólo 15 años.

Aquí un compilado de sus impresionantes habilidades:

La cabeza visible de las fuerzas básicas y leyenda del club, Lars Ricken, se refirió así sobre el tema:

En el otro costado de la vereda está el director técnico del RB Leipzig Julian Nagelsmann. Quien se mostró poco partidario de la idea, dando los siguientes argumentos:

«No soy muy partidario de esta medida. Si subo a jugadores más pronto, estarán todavía más pronto bajo presión y bajo el foco de los medios. No soy científico y no he estudiado mucho esto, pero me cuesta creer que sea bueno para su desarrollo ser jugador de la Bundesliga con 16 años»