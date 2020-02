Klinsmann abandona el banquillo del Hertha BSC y regresa al despacho

Estalló una auténtica bomba en la capital alemana. Jürgen Klinsmann, el sucesor del testigo que dejaba Ante Covic, exentrenador del filial del equipo berlinés, que dirigió al primer equipo tras ponerse punto y final a la etapa de Pál Dárdai, abandonó el banquillo del Hertha BSC.

La decisión ha cogido por sorpresa a todo el mundo, teniendo en cuenta que llevaba tan solo algo más de dos meses en los banquillos de Berlín. El que fuera seleccionador estadounidense en su día, acogió al equipo en un momento crítico —11 puntos en 12 jornadas, situados en puestos de playout a 2. Bundesliga- tras caer estrepitósamente frente a FC Augsburg (4:0). Y aunque bajo el mandato de Klinsmann tampoco mejoraron en exceso los resultados —12 puntos en 9 jornadas-, donde reinaba la intermitencia, se consiguió brindar al equipo un importante lavado de cara.

Sin embargo, la dimisión de Klinsmann al Hertha viene acarreada de polémica. ‘Klinsi’, que anunció su desvinculación de los banquillos vía Facebook, arremetía contra la cúpula general directiva, alegando que no confiaron en sus métodos para sacar adelante el proyecto.

«Como entrenador, necesito la confianza de las personas que actúan para esta tarea que aún no ha terminado. Precisamente en el descenso, la unidad, la cohesión y la concentración son los elementos más importantes. Si no se pueden garantizar, no puedo aprovechar mi potencial como entrenador y por lo tanto, no puedo cumplir con mi responsabilidad de dirigir al equipo».