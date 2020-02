Emre Can, polivalencia para el mediocampo de Borussia Dortmund

El pasado sábado Emre Can hacía su debut como titular con Borussia Dortmund en la derrota ante Bayer 04 Leverkusen y dejando unas buenas sensaciones generales, con un golazo desde fuera del área incluido. Y en dicho encuentro se pudieron empezar a ver las funciones que llevará a cabo para Lucien Favre, quien confía en su innata calidad a pesar de no haber tenido una buena estancia por Italia.

Can, un eslabón vertebrador del esquema

Emre Can puede ser una pieza fundamental para este Borussia Dortmund por muchas razones. La primera de ellas es que es un jugador polivalente ya que puede jugar tanto en defensa como en el centro del campo. Se le ha visto muchas veces con la selección alemana jugando como central, aunque donde más le gusta jugar es como mediocentro. Ahí puede ser un gran complemento para Witsel que puede sentirse un poco más liberado a la hora de incorporarse al ataque tanto a la hora de lanzar contraataques o como en jugadas colectivas.

Tiene llegada al marco rival y no tiene miedo a chutar desde lejos, algo que ya pudimos comprobar con su gol el pasado fin de semana que, si bien a la larga no sirvió para que Borussia Dortmund consiguiera la victoria, enmudeció a todo el BayArena. Además de que posee con un gran físico, algo que le permite ir al choque sin problemas, pudiendo ser crucial en la zona de contención de Los Borussos.

De vuelta a Alemania tras un periplo agridulce en el extranjero

Después de que Emre Can abandonase Bayer 04 Leverkusen en verano de 2014, tuvo un periplo por grandes ligas europeas como la Premier League inglesa y de la Seria A italiana ganando así en experiencia internacional y enriqueciéndose de nuevas formas de juego en el extranjero, aunque sin terminar de explotar la totalidad de su potencial.

Con el Liverpool de Jürgen Klopp no alcanzaría ningún éxito al nivel de títulos pero mostró un nivel notable que engrandeció aún más su figura. No obstante, en la Juventus nunca ha tenido un sitio fijo en el XI titular, lo que ha supuesto un corte drástico de su desarrollo. Ahora, de vuelta en la Bundesliga, Can puede tener un escenario perfecto para volver a ser ese jugador que hace no mucho tiempo maravillaba a Europa.