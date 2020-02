¿Alario o Volland? El dilema de Peter Bosz en Leverkusen

«No está contento porque quiere jugar más […] Clubes de Italia, España y la Premier League me contactaron. Pero Bayer me dijo claramente que no querían que Lucas dejara el club». Las palabras del representante Pedro Aldave a Kicker habrán tomado por sorpresa a extraños, pero no a propios. Si bien Lucas Alario nunca se pronunció en contra del propio club, sí es posible que le genere malestar ser relegado al banco de Bayer 04 Leverkusen con tantas estadísticas a su favor. Y es que para Peter Bosz, Volland es y será su principal opción en la delantera.

Alario, siempre como un segundo plato

El papel de comodín le ha quedado como habitual al Pipa tras su llegada a mitad de 2017. Heiko Herrlich, por entonces DT del Bayer Leverkusen, intentó durante un par de partidos juntar al argentino con Kevin Volland, el otro gran delantero del club. Sin embargo, la mejor versión de su equipo (así también como la de Peter Bosz) siempre pregonaba un solo delantero. Como Volland estaba pasando por un gran momento goleador, Alario quedó relegado a un segundo plano como su reemplazo.

La llegada del DT holandés no cambió la tónica, aunque Alario comenzó a adaptar sus conceptos dentro del fútbol alemán. Con mayor desmarque, más entereza física y mejor uso de velocidad; el santafecino aprovechó al máximo sus pocos minutos durante la temporada pasada y fue recompensado. Jugó los últimos cuatro partidos de la Bundesliga como titular, sumando cinco goles en esos encuentros.

Con tal cierre y Leverkusen teniendo triple competencia, se esperaba que Lucas tuviera más minutos en la actual campaña; pero Bosz sigue teniendo preferencia por Volland, a quien ha designado como capitán en los partidos que no ha jugado el habitual líder, Lars Bender. De hecho, la última vez que Volland no jugó por razones deportivas fue el 17 de diciembre de 2017, un domingo helado en Hannover que el local y Leverkusen empataron 4:4. Hasta entonces, solo se ha perdido dos partidos más: En la segunda mitad de 2018, se perdió el derbi contra 1. FC Köln, debido al nacimiento de su hija, y una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas lo marginaron de la última jornada de la temporada pasada.

Las cualidades de Volland convencen a Bosz

Si bien las estadísticas favorecen a Alario por haber alcanzado una buena cantidad de tantos en la mitad del tiempo jugado que Volland, el delantero alemán (que podría jugar en los Juegos Olimpicos 2020 en Tokio) no se queda atrás con sus números. El Flaco tan solo marcó un gol menos que Kevin durante el pasado curso (14 vs. 15), aunque el ex Hoffenheim logró muchas más asistencias que el argentino (3 vs. 16). En los 30 partidos de este 2019/20, las cifras goleadoras también están a favor del germano. 11 goles y 7 asistencias en 2357 minutos jugados ante los 8 goles y 2 asistencias que tiene Alario en 1119 min.

Las estadísticas de Lucas Alario y Kevin Volland en las últimas dos temporadas, arriba y abajo respectivamente. Fuente: transfermarkt.es

Peter Bosz tiene en claro que, con Volland, busca más que solo goles. No solo ataca, también presiona en la salida rival provocando que el rival pierda el balón y la posibilidad de marcar más goles provenientes a esa profundidad. Para una simple demostración, mejor ver el 4:3 del último fin de semana ante Dortmund. Por su parte, Alario demostró en su paso por River Plate tener esas habilidades. Pero para el sistema del DT de Los Obreros, su papel termina siendo reducido a ser un jugador de área, con un buen sentido de hacerse con espacios para definir con los pies o con la cabeza, su arma letal. Los números lo demuestran: Volland corre un promedio de 11.12 km, mientras que Alario solo llega a 10.69.

Ninguno tiene asegurado su futuro en Leverkusen

Por más que los fanáticos de Leverkusen pidan, en las redes, verlo al argentino con #FreeAlario; Bosz tiene sus buenos argumentos para elegir a Volland. Con jugadores desequilibrantes como Kai Havertz, Moussa Diaby, Leon Bailey o Karim Bellarabi como extremos y su forma de juego tan característica; es difícil que el ex DT del BVB piense en juntar a sus dos delanteros, a menos que el partido lo demande. El futuro de ambos en el BayArena es incierto. Por lo pronto, no solo Alario tiene su permanencia sin asegurar. Volland todavía no ha extendido su contrato, que expira el próximo año, y desde el Arsenal inglés se mostraron interesados ​​en llevárselo en el verano que viene. ¿Será el momento en el que el alemán le pase la posta al argentino? ¿O la poca titularidad del Pipa llevará sus goles a otro país? El tiempo lo dirá.