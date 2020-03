[Goles] Todo lo que pasó en la Jornada 24 de la Bundesliga

En ocasiones la polémica y la protesta aflora y se hace mucho mucho más visible que lo que ocurre en el césped, y un ejemplo se pudo ver en esta jornada 24 de la Bundesliga. Una jornada donde se elevó al máximo exponente la discusión sobre la regla 50+1, habiendo campos donde se llegaron a suspender momentáneamente los encuentros por las protestas, y otros como en Leipzig donde se mostraron afines a la abolición de dicha norma.

En lo futbolístico ha cambiado muy poco. Lo más destacable, los dos puntos que FC Bayern München ha sacado a Los Toros Rojos tras el tropiezo de estos últimos. El orden de la tabla en la lucha por el título no ha cambiado, en el descenso respira un poco más 1. FSV Mainz, y en la lucha por Europa todo está prácticamente igual.

Pendiente de una fecha asignada está el encuentro entre SG Eintracht Frankfurt y SV Werder Bremen, suspendido después de que el encuentro de Europa League de Las Águilas tuviera que retrasarse para ser jugado el pasado viernes.

Borussia Dortmund no convence ante Freiburg pero sigue ganando

El buen momento de Borussia Dortmund, al menos en cuanto a resultados se refiere, parece no tener fin. Este fin de semana, en la jornada 24 de la Bundesliga, fue SC Freiburg su víctima en un partido donde la principal novedad fue el regreso de Julian Brandt de lesión, pero donde Los Borussos se impusieron por la mínima. Una buena jugada rápida del conjunto de Lucien Favre en el minuto 15 dejó a Thorgan Hazard asistiendo a Jadon Sancho para que definiera frente a la portería. El Dortmund no fue capaz de anotar más para dejarlo sellado y tuvo muchas desconexiones que dieron vida a su rival, y Piszczek tuvo que sacar un remate bajo palos en la recta final. No fue el mejor día en la oficina pero Borussia Dortmund no falló.

Paderborn sigue hundiéndose y Hertha rescata un punto en un encuentro loco

Lo que parecía en el Allianz Arena un atisbo de esperanza para SC Paderborn 07 pronto se transformó en el día a día de esta temporada para El Brutal de Alemania: grandes actuaciones contra equipos punteros, pero derrotas contra los rivales directos por la permanencia. Esta vez fue un 1. FSV Mainz 05 que no venía en su mejor momento, quien cavó un poco más en el agujero del conjunto de Steffen Baumgart y los suyos, imponiéndose por 2:0. Robin Quaison (29′) y Karim Onisiwo (37′) pusieron los goles para Los Carnavaleros, que se ponen cuatro puntos por encima del descenso.

Otro equipo que salvó los muebles en esa zona baja fue Hertha BSC, empatando 3:3 contra Fortuna Düsseldorf, quien precisamente ocupa el puesto de playoff. Llegaron los Flingeraner a ponerse 3:0 antes del descanso con un doblete de Kenan Karaman (6′ y 45+1′) y otro tanto de Erik Thommy (9′) pero Los Capitalinos se redimieron y lograron empatar en la segunda mitad. Un gol en propia meta de Thommy en el 64′, otra diana de Matheus Cunha en el 66′ y un penal anotado por Krzysztof Piątek en el 75′ rescataron un punto para el club berlinés.

Gladbach suma de tres en un ping pong en Augsburg

Los Potros fueron el único equipo de los cuatro primeros clasificados que pinchó la jornada anterior pero este fin de semana, en casa de FC Augsburg, logró imponerse por 2:3, con los cinco goles del encuentro llegando en la segunda parte. Rami Bensebaini y Lars Stindl pusieron 0:2 arriba al Gladbach de Marco Rose y, después de que Eduard Löwen redujera distancias para Los Bávaros, Stindl reapareció en el para completar su doblete con una gran acción dentro del área. Alfreð Finnbogason reavivó a los locales con otro tanto en el 83′ pero al final no se quedó ningún punto en Augsburg.

Las protestas contra Hopp inundan las gradas

Cuando uno gana convincentemente lo normal es que la hinchada esté eufórica, pero hay veces donde aquello que debería ser habitual nunca aparece. Esto fue lo que pasó en el TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München. Los Bávaros ganaban 0:6 con goles de Gnabry (2′), Kimmich (7′), Zirkzee (15′), Coutinho (33′ y 47′) y Goretzka (62′) cuando la curva de los aficionados de El Campeón Récord sacó una pancarta insultando a Dietmar Hopp, dueño del equipo local. El partido tuvo que suspenderse durante más de diez minutos ante la negativa de los hinchas de retirar su pancarta y, al regresar, todos los jugadores en protesta pasaron lo que restaba de encuentro en el centro del campo pasándose el balón entre ellos. Un hecho histórico en la Bundesliga.

No obstante, lo que hicieron los hinchas del FC Bayern, en la jornada 24 de la Bundesliga, tuvo también su réplica en otros campos. Primero en el de 1. FC Köln, retrasando el inicio del segundo tiempo en la victoria de Las Cabras Montesas por 3:0 sobre FC Schalke 04 con goles de Sebastiaan Bornauw (9′), John Córdoba (39′) y Alexander Nübel (75′) en propia meta.

Y segundo, en el de Union Berlin, parando el encuentro frente a VfL Wolfsburg durante otros diez minutos en el primer tiempo. El resultado final entre La Férrea Unión y Los Lobos fue de 2:2 con goles de Sebastian Andersson (41′) y Marvin Friedrich (56′) para los locales y de Yannick Gerhardt (60′) y Wout Weghorst (81′) para los visitantes.

Leipzig pincha y se aleja del líder

Finalmente, en Leipzig se sacó una nueva pancarta mostrando su apoyo a Dietmar Hopp antes del encuentro ante Bayer 04 Leverkusen, donde RB Leipzig pinchó con un 1:1. Leon Bailey adelantó a Los Obreros en el 29′ y Patrik Schick lo igualó tres minutos después. A partir de ahí, ambos equipos se intercambiaron el mando del partido en varias ocasiones, con cierta superioridad del Leverkusen, pero ninguno marcó ese gol que pudiera desequilibrar la balanza. Con este empate Los Toros Rojos siguen segundos en la clasificación, pero a tres puntos del FC Bayern y con peor goal average.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (horario local)