¿Es Alphonso Davies uno de los mejores laterales de Europa?

La respuesta a tal pregunta hoy es sí, el extremo, Alphonso Davies, de sobras está demostrando que se ha adaptado muy bien a la posición de lateral izquierdo. Con el paso de partidos y jugando cada encuentro mucho mejor que el anterior, consolidándose como una de las más gratas apariciones de la temporada.

Davies está siendo un jugador de toda la confianza del técnico Hans-Dieter Flick, con todas su cualidades: velocidad, potencia y capacidad de desborde. Siendo rápido tanto en sus incorporaciones al ataque como a la hora de defender.

Supo adaptar su juego al nuevo reto que le puso el entrenador y demostró su versatilidad en el terreno de juego. Cuando llegó al equipo de Múnich era con pocos minutos tan solo un extremo y tenido en cuenta cuando no había otra alternativa. Ahora es un lateral izquierdo consolidado y admirado no solo por la prensa local, sino por los especialistas internacionales, que han visto su gran momento en competencias tan importantes como la Liga de Campeones.

Aprovechó la coyuntura

El canadiense, Alphonso Davies ha sido la gran solución, desde el momento en el que tanto el francés Lucas Hernández como el austriaco David Alaba fueron bajas por lesión.

El segundo tras recuperarse, físicamente, no volvió a su sitio tradicional en el once, sino que ha pasado a ocupar la posición de defensor central para no quitar el puesto al jugador norteamericano.

Posicionándose como unas las grandes sensaciones y revelaciones de la temporada 2019-2020, en las filas de Los Bávaros.Desembarcó desde el Vancouver Whitecaps FC, de la MLS, para ser suplente Kingley Coman. Luego con las altas y bajas de todos planteles encontró una posición como lateral zurdo y se hizo un hueco en el equipo inicial.

Cuajando muy buenas actuaciones en los 31 partidos, por todas las competencias, que ha jugado el FC Bayern München hasta hoy. Los números en dichos encuentros han sido que ha marcado 1 gol y repartido 8 asistencias.