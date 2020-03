[Goles] Todo lo que pasó en la Jornada 25 de la Bundesliga

La celebración, los duelos directos y las protestas, aunque sin detener ningún encuentro como la semana anterior, protagonizaron la jornada 25 de la Bundesliga. Una jornada donde Borussia Mönchengladbach y RB Leipzig pincharon, Borussia Dortmund pudo asaltar la segunda plaza tras vencer precisamente a Los Potros, y donde el FC Bayern München celebró su 120 aniversario haciéndose más líder.

Leipzig no es capaz de pasar del empate en el Volkswagen Arena

Como principal perseguidor del FC Bayern, tenían una dura tarea en Leipzig para seguir metiendo presión y esa era irse con los tres puntos de Wolfsburg. En la primera vuelta se tuvieron que conformar con un 1:1 y este fin de semana no pudieron pasar del 0:0. Los Lobos realizaron un gran trabajo defensivo minimizando el poderío ofensivo de un RB Leipzig que, las que tuvo, tampoco pudo aprovecharlas. El conjunto local también tuvo opciones para haber roto la igualada pero se encontraron con un muro en la figura de Gulácsi bajo palos y se llevó un punto bastante valioso teniendo en cuenta el rival. Los Toros Rojos, por su parte, perdieron terreno respecto a la primera plaza y bajaron a la tercera.

El descenso sigue dejando a los mismos protagonistas

Los cinco equipos que llegaban en las últimas cinco posiciones de la tabla tuvieron duelos directos pero, a pesar de los bravos esfuerzos de los tres últimos clasificados, poco o nada parece haberse movido en la lucha por la permanencia.

El SC Paderborn 07 volvió a perder en casa por 1:2 ante un 1. FC Köln en emergente ascenso. Las Cabras Montesas anotaron por partida doble en el primer tiempo por mediación de Jorge Meré (28′) y Jonas Hector (36′) y lo dejaron bien encarrilado. Dennis Srbeny, una de las figuras salvables del Brutal de Alemania, recortó distancias en el 73′ pero el colista de nuevo se quedó sin puntos y ve más cerca la categoría de plata.

Al Hertha BSC le ocurrió la misma historia que había vivido la jornada anterior en Düsseldorf. En el Olympiastadion, Josh Sargent y Davy Klaassen pusieron al SV Werder Bremen por delante en menos de diez minutos. Y casualidad o no, Los Capitalinos volvieron a resarcirse para terminar empatando 2:2 con dianas de Niklas Stark (41′) y el fichaje Matheus Cunha (60′) y salvar de nuevo los muebles.

También en el duelo entre 1. FSV Mainz 05 y Fortuna Düsseldorf, decimoquinto contra decimosexto, tuvieron que conformarse con un punto para cada uno con un 1:1. Los Carnavaleros tuvieron un partido pobre en ataque pero la vez que conectaron, Levin Öztunali marcó el primero en el 61′. Sin embargo, en Maguncia se esfumó rápidamente la alegría con Mateta siendo expulsado por doble amarilla y con un fallo entre Florian Müller y Jeffrey Bruma que regaló el gol del empate a Kenan Karaman en el 85′. Un tanto que sigue dejando aislados a los Flingeraner en la promoción.

Dortmund vence en el Derby de los Borussias y asalta la segunda plaza

Con el pinchazo del RB Leipzig, al Borussia Dortmund se le presentaba una oportunidad para hacerse con la segunda plaza. La tarea no era sencilla pues debía vencer en casa del Borussia Mönchengladbach, otro de los competidores en la zona alta de la clasificación. Favre dejó en el banquillo en el inicio a Jadon Sancho pensando en el choque de vuelta frente al PSG y los once aurinegros se adelantaron temprano por mediación de Thorgan Hazard (8′), que cumplió la «Ley del Ex». En el segundo tiempo lo empató Lars Stindl (50′) pero Sancho saltó al campo para asistir a Achraf Hakimi (71′) y poner el definitivo 1:2. Un resultado que muestra que, si bien no fue un partido brillante de Los Borussos, el equipo sabe salir victorioso en plazas muy complicadas.

La lucha por la sexta plaza sigue apretándose

Desde la victoria frente al Gladbach al inicio de la segunda vuelta, el FC Schalke 04 no sabe qué es ganar y ha dejado que tres equipos le encimen y le estén disputando la sexta plaza. Uno de ellos es TSG 1899 Hoffenheim, noveno clasificado, que está a dos puntos de distancia y con el que empató 1:1 en casa. Weston McKennie adelantó a Los Mineros en el 20′ y parecía que por fin los tres puntos se iban a quedar en Gelsenkirchen pero, en el segundo tiempo, Christoph Baumgartner salió desde el banquillo y lo igualó en el 69′ para Los de Sinsheim.

El otro, aparte del VfL Wolfsburg, es un SC Freiburg que sí logró la victoria sobre el Union Berlin por 3:1. En un encuentro bastante equilibrado, Rolland Sallai y Christian Günter pusieron el 2:0 para Los de la Selva Negra y, a pesar de que Sebastian Andersson recortó distancias para los visitantes en el 61′, Robin Koch dejó sentenciada a La Férrea Unión.

Leverkusen sigue su buena racha y entra en zona Champions

Quizá siendo uno de los que menos ruido ha estado haciendo en la zona alta de la tabla, más por la acaparación de los focos sobre Gladbach o Leipzig, el Bayer 04 Leverkusen viene arrastrando un gran estado de forma y lo confirmó con una contundente victoria por 4:0 sobre el SG Eintracht Frankfurt. Los Obreros mostraron un gran juego y no desperdiciaron ninguna de sus ocasiones. En el primer tiempo anotaron Kai Havertz (4′) y Karim Bellarabi (14′) y, tras el descanso, Paulinho anotó un doblete en su debut como titular en Bundesliga (49′ y 55′). Con todo esto, el conjunto de Peter Bosz asciende a la cuarta posición y se coloca por el momento en zona de Liga de Camepones, a la espera de que el Borussia Mönchengladbach juegue su partido pendiente frente al 1. FC Köln.

El Bayern, más líder en su 120 aniversario

Las celebraciones del 120 aniversario del FC Bayern München no trajeron mal augurio para el conjunto bávaro, que lució una camiseta especial en la victoria por 2:0 sobre el FC Augsburg. Un encuentro, eso sí, donde el vigente campeón no mostró una gran versión. Los vecinos fueron capaces de crear bastante daño a la contra y mantuvieron al Bayern sin crear mucho peligro. En el 53′ abrió la lata Thomas Müller pero el Augsburg tuvo varias ocasiones para empatar, con un fallo de Florian Niederlechner a puerta vacía y un gol anulado al mismo rematados, antes de que Leon Goretzka sentenciase en el 90+1′. Sin dar una imagen excelente, Los Bávaros celebraron su cumpleaños abriendo la distancia con el segundo clasificado a cuatro puntos.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (horario local)