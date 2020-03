Bundesliga, perjudicada por fusión de Espn y Fox Sports en Latinoamérica

Con la compra, el año pasado, por parte de Disney (propietaria de Espn) de 21 Century Fox (dueña de la cadena deportiva Fox Sports), no solo el mundo del entretenimiento cambió, sino también el de la Bundesliga. M

Esta maniobra no fue bien vista en algunos países como Brasil, Chile y México, debido a que las autoridades correspondientes de estos territorios consideran que es un gesto que consolidaría un monopolio de los medios deportivos. Por tal razón, tanto en el caso brasilero como en el mexicano, Disney se le ha forzado en vender la cadena Fox Sports. Mientras en el caso chileno no se llegó hasta ese punto, pero ambas cadenas no pueden compartir contenido. En los otro países la fusión es posible y no existen objecciones.

Se prevee que antes de finalizar el 2020, Espn sea la marca que abarque todo el contenido, los derechos y demás detalles que abarcan esta unión de cadenas deportivas. Entretanto, ambos canales pueden compartir todo el material que necesiten para seguir con los planes establecidos hacia sus audiencias frecuentes.

¿Qué comparten los canales?

Actualmente la lista de competiciones que comparten son: Copa LIbertadores, La Liga, UFC, Serie A, Premier League y la Bundesliga. La cual ha cedido algunos de sus espacios en Fox Sports, para abrirle campo para transmitir partidos de otras ligas. Que antes solo se veían a través de la senal de Espn. Es decir, la primera división del fútbol alemán perdió el lugar privilegiado (siendo la única liga europea que emitían) y que tuvo durante años. Para poder acomodar los partidos de segundo nivel del «gran hermano» no puede emitir por falta de canales u organización de sus parrillas.

La Bundesliga, no tuvo la misma suerte que la Fórmula 1 o la WWE, los cuales no fueron puestos en consideración en este convenio de contenidos. Y seguirá como exclusiva de Fox Sports sin ceder sus espacios establecidos previamente, a esta novedad.

Si una persona interesada en ver todos los juegos disponibles de la Bundesliga en cierta fecha, no puede verlos el mediante su sistema de cable elegido, debe acceder al servicio de streaming de Espn Play y quizás tener la suerte que sea emitido por este medio. De lo contrario, no habrá forma dentro de la legalidad para visualizar estos encuentros.

Lo especial del caso mexicano

En México están bajo el mandato del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano que supervisa las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión, Este mismo es el que obliga a Disney a vender Fox Sports México. Esta operación debe hacerse antes del 1 de mayo del año en curso y ya hay varios oferentes en la mesa. Los derechos que hacían parte de este canal harán parte de quien adquiera o cree el nueva señal.

Una de las compañías que suena entre los rumores es DAZN, quien está analizando cuál es la mejor forma para penetrar en el mercado latinoamericano, siendo esta una de las mejores opciones. Esta cadena ya tiene los derechos del streaming de la Bundesliga en Alemania y Austria.

Esta misma firma ya tiene presencia pero, indirectamente. En el territorio latino, con los derechos de la Premier League, los cuales decidió sublicenciar los derechos al mismo Espn. Quien tiene los derechos exclusivos de esta competición hasta la temporada 2021/22.

Finalmente, de manera extraoficial ha trascendido que otra de las opciones es que el canal mexicano no sea vendido y se opte por apagar la señal y darle el espacio a la emisión suramericana. Eso sí bloqueando geográficamente los contenidos que no tengan derechos para esos territorios.