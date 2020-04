Mesut Özil rechaza rebajarse el salario durante crisis por coronavirus

El centrocampista alemán Mesut Özil siempre parece estar rodeado de polémicas.

El campeón del mundo en 2014 ya tuvo un episodio complicado cuando en 2018, justo antes del mundial de Rusia, salió a la luz una foto acompañado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, hecho que le significó un aluvión de críticas con la consecuencia final de su renuncia a la selección alemana.

Ahora, en un 2020 marcado por la paralización casi total de la actividad mundial a causa de la COVID-19, los clubes de fútbol han tratado de buscar la forma de mantener sus estructuras, y una de las maneras ha sido que los jugadores renuncien a parte de sus salarios para poder cuidar sus finanzas y salvar los empleos de toda la plantilla.

En el caso del club londinense Arsenal, se llegó al acuerdo de que cada miembro de la plantilla del club se recortaría su salario en un 12,5%. Sin embargo, y según información exclusiva del Daily Mail, tres jugadores no aceptaron la medida. Posteriormente fue revelado que uno de los futbolistas rebeldes era Özil.

Del mismo modo trascendió que luego, y gracias a la presión de los demás compañeros, estos tres futbolistas terminaron uniéndose al acuerdo grupal.

La negativa inicial del alemán causó molestias e incredulidad en los fanáticos. En una época donde la solidaridad estado a la orden del día, no se pudo entender apropiadamente como el jugador mejor pagado de la plantilla (350.000 libras esterlinas por semana) hubiese tomado la postura de decir “NO”.

Sin embargo, Özil tenía sus razones para tomar esa decisión original. Su agente Erkut Sögüt, ya las había dado a conocer previamente en una entrevista para donde declaró:

No es necesario acordar un recorte cuando no se conoce el impacto real de la situación. Las consecuencias se podrán ver en tres, seis o nueve meses y no ahora y de igual forma, aún estamos a tiempo que los clubes puedan tener las mismas ganancias obtenidas el año pasado

Erkun Sogut para el podcast “Steilcast” de The Athletic