Hertha BSC suspende a Salomon Kalou por violar normas de cuidado

Tras un vídeo donde se lo ve estrechando sus manos con otros compañeros y violando cuidados para evitar la propagación del coronavirus, Salomon Kalou fue suspendido en Hertha BSC.

El vídeo tuvo lugar en la sesión de entrenamiento del equipo berlines y se lo ve a Kalou, como se dijo, teniendo contacto con otros compañeros de forma intencional. En primer lugar, estrecha sus manos con Vedad Ibisevic, Peter Pekarik, Rune Jarstein, Per Skjelbred, entre otros. Como si ello no fuera poco, se ve claramente que no se respetan las distancias indicadas por los especialistas. Y por ultimo, filma cuando Jordan Torunarigha esta haciéndose el test de COVID-19 mientras se lo ve al fisioterapeuta sin materiales de protección.

El club fue muy duro con respecto a esta actitud y rápidamente, sancionó a Salomon Kalou suspendiéndolo de los entrenamientos. Para Michael Preetz, director general del club, la conducta del ex Chelsea es inaceptable:

“Con su vídeo, Salomon Kalou causó un gran daño a Hertha BSC y da la impresión de que los jugadores no toman en serio lo que estamos enfrentando.”

La DFL, organismo que se encarga de la organización de la Bundesliga, también sacó un comunicado con respecto a lo sucedido:

“No puede haber tolerancia para esto tanto para los jugadores como para los clubes teniendo en cuenta que ellos saben las indicaciones de los especialistas.”

Ante el revuelo que se había generado, Kalou salió a responder rápidamente las criticas que recibió reivindicando su actitud:

“Todas las semanas nos someten a pruebas y todos hemos dado negativo. ¿Por qué no podríamos estrecharnos las manos?”

Más allá de eso, el jugador está arrepentido de lo que hizo y pidió disculpas:

“Nunca debí haber hecho el vídeo. Fue irrespetuoso, y sinceramente me disculpo por ello. Pero soy más que esos 5 minutos de video”

El futuro del marfileño es incierto y no se descarta una separación entre ambas partes. A la directiva le cayó muy mal su actitud y, ademas, es una mala jugada de marketing, en estos momentos, mantener un jugador que viole las condiciones de cuidado de un virus que esta paralizando al fútbol. Ante esto, no se descarta que llegado el mercado veraniego, Hertha Berlin opte por rescindir su contrato o, en el mejor de los casos, vender su ficha.