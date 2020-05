El apetecido Lukas Klostermann renueva con el RB Leipzig

El defensor Lukas Klostermann ha extendido su vínculo con Los Toros hasta el año 2024, sepultando varios rumores de pretendientes por sus servicios. Previo a la reanudación de la Bundesiga, el RB Leipzig ha querido brindar esta buena noticia a sus aficionados y al entrenador Julian Nagelsmann.

Mediante un video, dieron a conocer la noticia en sus medios de comunicación:

El de 24 años llegó en 2014 a Leipzig proveniente del VfL Bochum y se ha convertido en este tipo en uno de los pilares del proyecto. Tanto así que ya hace parte de la selección de mayores alemana y una de las joyas con mejores perspectivas a futuro dentro del balompié europeo.

Klostermann dejó algunas palabras tras conocerse su extensión de contrato:

”Estoy encantado de haber renovado con el RB Leipzig y que mi futuro se aclara. He estado en el Leipzig durante seis años, he tenido un gran desarrollo personal y deportivo aquí (…) Me siento muy cómodo en el club y en la ciudad. Aquí me he convertido en internacional”.