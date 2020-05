Thiago: FC Bayern sería un club maravilloso para acabar una carrera

En una extensa entrevista vía Skype para el diario barcelonés La Vanguardia, Thiago Alcántara conversó sobre diversos temas tanto de la actualidad como personales y deportivos con el FC Bayern München.

La crisis provocada por la COVID-19, evidentemente, no pudo quedar fuera de la tertulia. Al respecto, el centrocampista comentó como ha sido la dinámica diaria en los campos de entrenamiento:

Los jugadores no somos expertos del tema, simplemente seguimos las directrices marcadas por el gobierno y por los expertos y pasamos pruebas cada cuatro días para ser aislados en caso de dar positivo. Debemos ser valientes y dar un paso en frente para regresar y en caso que no salga bien, pues será un momento de reivindicación y de exponer dudas.

También indicó el sentirse seguro en un país que “da la sensación de estar liderando el regreso”. Las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno liderado por la canciller Angela Merkel están siendo las correctas pues han mantenido a sus ciudadanos seguros y eso se ve reflejado en que la Bundesliga sea la primera de las cinco grandes ligas que pueda regresar a la acción, siguiendo los lineamientos de los protocolos establecidos por la DFL.

Thiago entiende que la posición de un futbolista puede ser tanto de privilegio como de responsabilidad. Es por ello que, junto con su familia, tienen una fundación donde han podido ayudar a quienes más lo puedan necesitar.

Si bien estaban inicialmente abocados a ayudar a los chicos del barrio barcelonés Raval, con esta crisis han desviado recursos para ayudar al Hospital Clinic en Múnich. Y el poder dar una mano a través de su fundación es algo que lo llena como persona:

También menciono que su amigo y ex-compañero, Sergio Busquets, no solo le ha ayudado mucho con su fundación, sino que también hace innumerables acciones solidarias por su cuenta sin que nadie se entere. Le definió como “Un tipo maravilloso”.

Cuando se adentra en el tema futbolístico, Thiago deja claro que el venir de donde viene le ha hecho aprender lo mejor de muchas escuelas y moldear su actual figura con el objetivo de ser un futbolista completo:

Nací en Italia, me crié en Brasil, viví en Vigo, etc. He vivido en diferentes culturas y por ello soy como soy. Conocí el futbol sala en Brasil, luego veía jugar a mi padre (Mazinho) y aprendía todo lo que hacía, veía el vestuario del Celta y pensaba “Puedo ser jugador como ellos” Empecé a jugar y me formé en Barcelona. No considero estar apegado a un único estilo y por eso, quiero ser un jugador completo.