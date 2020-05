¿Qué equipo de la Bundesliga encaja mejor contigo?

Este fin de semana vuelve la Bundesliga, la primera de las grandes ligas que va a reanudar tras dos meses de parón forzoso. Como es normal, todos los focos del mundo del fútbol van a estar encima del campeonato alemán y mucha gente a la que la Bundesliga no le es familiar encenderá el televisor el sábado para verla. Y es aquí donde surge una gran duda: ¿a qué equipo debería apoyar?

Pues bien, para dar una solución a esta cuestión, hemos contactado con hinchas, periodistas o trabajadores de cada uno de los 18 clubes de la Bundesliga, porque no hay nadie que conozca mejor a un club que quien está día tras día siguiéndole, y a todos les hicimos la misma pregunta: ¿qué diferencia a tu club del resto? Diferentes historias y filosofías que te ayudarán a elegir a qué equipo apoyar a partir del próximo sábado. Eso sí, ¡que no te dure sólo dos semanas!

FC Augsburg

El Augsburg actualmente está en la 14ª plaza tras despedir a su técnico Martin Schmidt durante el parón, tratando de asegurar la salvación un año más. Foto: Getty Images

Rolf Störmann, speaker del WWK Arena (@RolfStoermann): “La ciudad de Augsburg era una belleza escondida en Baviera, hasta que en 2006 nuestro club ascendió a 2.Bundesliga, luego en 2011 ascendimos por primera vez a la Bundesliga y desde entonces hemos sido un fijo. Conforme pasan los años no dejamos de sentirnos orgullosos de todo esto porque cada temporada es un gran regalo, aunque hay que trabajar muy duro para mantenerse. El Augsburg aún está lejos del Bayern y el resto de equipos punteros, pero lo importante es que sí, somos pequeños, pero tenemos una gran familia. Es por eso por lo que amo al club y sus fans y disfruto siendo su speaker en el estadio”.

Hertha BSC

No ha sido un año muy esperanzador del conjunto capitalino, quedándose muy corto tras la gran expectación generada por su gran inversión. Foto: Getty Images

Anna (@hahoAnna): “Siempre digo que apoyar al Hertha será la mejor y la peor decisión de tu vida, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Si quieres ver a tu equipo ganar siempre, no veas al Hertha. Sé hincha del Hertha si disfrutas con la emoción del juego en sí. La grada siempre apoya al club en cualquier decisión, pero también hacemos que se enteren de lo que pensamos. Es un club que concentra a toda la capital, porque el Union sólo se identifica con una parte de Berlín. Ahora mismo estamos en mitad de un proyecto de reconstrucción y tendremos que esperar un tiempo para ver los frutos, así que supongo que lo que nos hace especiales es que ahora mismo no somos nada especial. Para los que vienen de fuera, simplemente somos lo que somos y eso nos distingue. Podemos amar al club pase lo que pase sin intentar que los demás nos acepten.”

1. FC Union Berlin

El Union ha sido la gran revelación de la temporada, haciendo maravillas con una plantilla muy limitada y con la salvación prácticamente asegurada. Foto: Getty Images

Alberto (@fcunion_es): “El Union Berlin es un equipo de origen obrero, que este año debuta en Bundesliga por primera vez en su historia. Es el único representante del Este de Alemania en la máxima categoría. Como la mayoría de conjuntos de la extinta RDA, ha tenido muchos problemas económicos, algo que ha creado una conexión especial entre club y afición. En los últimos 30 años, la hinchada ha donado sangre o ha remodelado de manera voluntaria el estadio, acompañando al club hasta en los momentos más difíciles. El debut en Bundesliga fue muy emotivo, ya que cientos de aficionados llevaron fotos de sus familiares y amigos ya fallecidos para que “estuvieran presentes” en las gradas del An der Alten Försterei. Desde entonces cada partido ha sido una fiesta de pasión, color y cánticos. No importa ganar o perder, estamos disfrutando cada minuto. ¡Y si no hay catástrofe, la temporada que viene seguirá el sueño!”

SV Werder Bremen

Viviendo una de las peores temporadas de su historia, el mítico Werder Bremen está a cuatro puntos de salir del descenso directo. No será tarea fácil revertir la situación. Foto: Getty Images

Kirstie (@GospiPonki): “La diferencia respecto al resto de clubes creo que se ha visto sobre todo en estas últimas semanas. El Werder se ha concentrado en todo menos en el fútbol y se enfocó en apoyar a la comunidad, incluso más que antes. Porque es un club nacido en el corazón de la ciudad, y durante un tiempo en el que el fútbol parece distanciarse más y más de los aficionados, el Werder se ha acercado. Si terminamos descendiendo estaré triste, pero sé que seguiré apoyando sin importar en qué división esté, porque en una situación de crisis mundial como la actual pusieron por delante de todo a su comunidad”.

Borussia Dortmund

En un año más irregular que el anterior, el Dortmund aún sigue siendo un contendiente a tener en cuenta en la lucha por el título. Quizá esta sea la buena. Foto: Getty Images

Jose I. Araoz (@gazpachen): “Es fácil ser aficionado del Bayern y ganar siempre, por eso nosotros decidimos disfrutar de cada partido y cada victoria con un estilo de transición, buen trato de balón y muchos goles. Para quien mire los títulos, tenemos una de las Champions más épicas batiendo a un equipo completamente superior como la Juventus en la final. Pero sobre todo lo que destaca es la afición, la mejor del mundo a mi parecer porque son capaces de meter a 81.000 personas en un estadio cada jornada. Nadie quiere venir a jugar a nuestra casa a pesar de las pecheadas. Y además siempre me gustó el color negro y con el amarillo que queda muy bonito”.

Fortuna Düsseldorf

El F95 no pudo mantener el ritmo tan bueno de la pasada temporada y esta vez está inmerso en la batalla por el descenso. En la 16ª plaza, irían al playoff de seguir las cosas así. Foto: Getty Images

Carlos (@VivaF95): “Recuerdo descubrirles en 2012 y llevaban unas 35000-40.000 personas por partido… ¡En Segunda! Llegaron hasta a llenar el estadio (55.000 espectadores) en Tercera, y los tifos son preciosos. Si algún día clasificáramos a Champions seguro venceríamos, porque siempre competimos contra los grandes. Por ejemplo, el Dortmund llevaba la temporada pasada como toda la primera vuelta sin perder y llegaron a Düsseldorf. Y Jean Zimmer, que no había marcado un gol en su vida, marcó un golazo desde fuera del área para ganar. Pero claro, luego vamos a Paderborn y palmamos…”.

SG Eintracht Frankfurt

La pérdida de sus estrellas ha hecho que el Frankfurt haya bajado muchos puestos en la tabla, sin opción de ir a Europa vía liga y con un desempeño irregular. Foto: Getty Images

Hey Eintracht Frankfurt Podcast (@HEFpod): “El Eintracht es un club por y para los fans, donde 50.000 personas se juntan cada dos semanas en el estadio para crear el mejor ambiente en Europa. Hasta tenemos un águila real (mascota del club) revoloteando por la banda. Nos da igual si ganamos o no, porque nos seguiremos dejando el alma por el escudo. 12.000 aficionados van siempre a cada partido del Eintracht fuera de casa cuando jugamos Europa League, algo que muchos clubes querrían tener incluso cuando juegan en casa entre semana. Cualquiera que quiera unirse, será recibido con los brazos abiertos”.

SC Freiburg

Tras una gran primera vuelta, el club de la Selva Negra se ha podido colocar otra vez cerca de la zona europea tras unos años más abajo. Foto: Getty Images

Fritz (@JCM): “Tenemos casi el presupuesto más bajo de la Bundesliga y hacemos maravillas con él, fichando jugadores jóvenes a precios bajos para hacerles estrellas (Ginter, Soyüncü…). Nuestra cantera es una de las mejores, confiamos en el talento joven y le ayudamos a progresar, apenas tienen presión de la prensa y de la grada. Y es que confiamos tanto que nuestros entrenadores, a pesar de una mala racha o un descenso, no tienen que preocuparse por perder su puesto. Hemos tenido sólo 4 técnicos en treinta años y nuestro DT actual, Christian Streich, es admirable dentro y fuera del campo, hace muchas reflexiones sobre la sociedad y otros temas en las ruedas de prensa. Y por último, tampoco hay que olvidar que el Freiburg es un club muy implicado en las cuestiones de la comunidad”.

TSG Hoffenheim

Tras la salida de Julian Nagelsmann, el Hoffenheim ha empezado un proyecto de renovación, pero sin perder su esencia: talento joven y fútbol muy vertical. Foto: Getty Images

Skuggz (@Skuggz_): “El Hoffenheim es único porque es el único club en Alemania que tiene la figura de un único propietario, Dietmar Hopp, y eso le hace ser bastante rechazado por la mayoría de aficiones alemanas. Pero quitando eso, es un equipo muy entretenido de ver. Tenemos como director deportivo a Alexander Rosen, excelente a la hora de comprar jugadores a un bajo precio para revalorizarles y venderles a un precio mucho más alto. Quizás sea el mejor en Bundesliga en su puesto. Y el equipo durante las últimas temporadas se ha caracterizado por un juego valiente, marcando muchos goles pero también encajándolos“.

1.FC Köln

Recién ascendido tras el descalabro de hace dos años, uno de los históricos de la Bundesliga ha encontrado confianza y solidez con Markus Gisdol a los mandos. Foto: Getty Images

Felix Tamsut (@ftamsut): “Creo que el Köln destaca por el hecho de que difícilmente haya un club en Alemania que represente tanto a su ciudad, muestra cómo es Colonia hasta el más mínimo detalle. Los colores de la ciudad son los colores del equipo (blanco y rojo), los cánticos en el estadio se hacen a menudo en el dialecto local y no en alemán, y el himno del club es la canción del Carnaval para representar la conexión con esta fiesta muy popular en Colonia. El reflejo de todo esto es que el Köln es uno de los clubes con más socios del país (110.000), sólo superado por Bayern, Dortmund y Schalke. Puede que en ocasiones el fútbol no sea el mejor, pero la atmósfera en el estadio es de las mejores que encontrarás en Alemania”.

RB Leipzig

La llegada de Nagelsmann a Leipzig ha dado un nuevo impulso a Los Toros Rojos, que pueden hacer la machada en liga y plantar cara si se reanuda la competencia europea. Foto: Getty Images

RB Leipzig Fans on the Rise! (@RBLepizig): “Lo que creo que hace único al Leipzig es que posee la plantilla más joven de la Bundesliga. Es un club con muy buena infraestructura para encontrar talento joven y que permite que todas esas promesas florezcan. Incluso el entrenador, Julian Nagelsmann, también es muy joven. Me encanta el Leipzig porque estamos en una muy buena posición para acabar con la hegemonía del BVB y el poderoso Bayern, que sólo dependen de comprar jugadores con mucho nombre”.

Bayer 04 Leverkusen

El conjunto de Peter Bosz llevaba una gran racha antes del parón y empezaba a asomarse a los puestos de arriba. Habrá que ver de qué manera vuelven. Foto: Getty Images

Tomás Incze (@TaiLeverkusen): “A pesar de ser un club sin tanta popularidad en Alemania y de no ser tan reconocidos por sus fanáticos, ya que cuenta con una imagen más familiar que otros clubes, yo creo que la gran virtud del Bayer Leverkusen es su capacidad para encontrar y cazar talentos, que serán estrellas el día de mañana: Los casos de Ballack, Lúcio, Kroos, Vidal, Carvajal, Son… En Leverkusen siempre se tuvo un buen ojo para buscar a jóvenes promesas, incluso de otras partes del Mundo (como por ej. Sudamérica) y ayudándolos a adaptarse al fútbol europeo. Generalmente, en gran parte de los equipos de la historia del club, hubo al menos un jugador que luego se convirtió en figura y esas estrellas siempre ponderan su paso por la Werkself. Además, el club practica un fútbol atractivo, con lo cual, es difícil aburrirse con un partido del Bayer 04.”.

FSV Mainz 05

Esta no ha sido de las mejores temporadas del Mainz, lejos de aquellos tiempos donde se asomaba Europa, y en la lucha por la salvación. Foto: Getty Images

Podcast Die Hinterhofsänger (@hinterhofsanger): “El Mainz es probablemente uno de los clubes más infravalorados de Europa con un equipo muy joven pero atractivo. Tenemos la segunda mayor cantidad de la liga de canteranos en el primer equipo, porque les damos más tiempo de juego que cualquier otro. Los Carnavaleros también somos conocidos por sacar entrenadores de talla mundial, de hecho cuando el Gladbach lideraba la liga, 3 de las 5 grandes ligas europeas tenían líderes con técnicos salidos de Mainz (Klopp, Tuchel y Rose). Tenemos un juego arriesgado, con mucha presión y ritmo, heredado de Jürgen Klopp y Thomas Tuchel. Sin tomarlo muy en serio, hemos dado a luz una actitud muy creativa, que nos hace exprimir muy bien un presupuesto pequeño. En definitiva, en Mainz sabemos ser inteligentes”.

Borussia Mönchengladbach

Con Marco Rose, Los Potros han dado un salto cualitativo, liderando la liga durante buena parte de la temporada y mostrando un juego muy atractivo. Foto: Getty Images

Clemens Vasters, miembro del Consejo asesor digital del Borussia Mönchengladbach (@borussia_es): “Puede que el Bayern sea el equipo que gane siempre y que los otros también tengan su atractivo pero, si sois de fútbol español, el Borussia Mönchengladbach es la única opción. Seguro que sabréis que Marc-André Ter Stegen nació en Mönchengladbach y, antes de irse a Barcelona, jugó toda su vida para el Borussia. O que de aquel equipo legendario que teníamos en los 70′, Netzer y Stielike jugaron para el Real Madrid, Rainer Bonhof para el Valencia, y Heynckes ganó la Champions como entrenador del Real Madrid y dirigió a otros clubes como el Tenerife. Hoy en día, a las órdenes de Marco Rose, el equipo juega un juego muy directo y vistoso con jugadores jóvenes muy hambrientos que apuntan muy alto. Estad atentos a la dupla francesa entre Thuram y Pléa”.

FC Bayern München

Tuvo un comienzo de temporada muy dubitativo pero el Bayern sigue siendo el líder y el rival a batir. Buscarán hacerse con otro título consecutivo. Foto: Getty Images

Hadrian Distelmaier (@hadrian_dg): “Dentro del apartado de los equipos grandes, el Bayern es diferente al resto. Es un club que, a pesar de su magnitud y tamaño, no ha perdido en sus 120 años de historia su trato familiar hacia su afición y sus propios jugadores. Ese valor humano y la conciencia histórica y social de todos sus dirigentes han marcado, para bien, nuestra trayectoria deportiva. Este club resulta inspirador porque, realmente, es un reflejo de los muchos valores que son esenciales en esta vida: Querer mejorar siempre pese a estar en lo más alto, no rendirse nunca y, si tocas fondo, sacar orgullo y volver con más fuerza que nunca. Eso es lo que hace a este club tan único y especial”.

SC Paderborn

El colista lo tiene muy complicado para lograr la salvación pero ha mostrado mucho carácter y garra. Quién sabe lo que puede pasar con este nuevo panorama. Foto: Getty Images

Marvin (@MarvinSCP07): “Somos diferentes al resto por nuestras idas y venidas. En 2014 ascendimos a Bundesliga y en la cuarta jornada éramos líderes, pero esa temporada terminamos en el descenso y al año siguiente encadenamos otro. Habríamos bajado a cuarta de no ser porque un club no pudo renovar la licencia de Tercera y nosotros nos quedamos en su lugar. Y a partir de ahí, dos ascensos consecutivos para regresar a Bundesliga y todo gracias a nuestro entrenador, Steffen Baumgart. Puede sacar todo el jugo a los jugadores, hacerles pasar jugadores de Tercera a un nivel de Primera. Todo sin mucho dinero, porque preferimos hacer fichajes de divisiones inferiores con potencial en lugar de traer a jugadores experimentados. La cadena ZDF encontró la manera perfecta de describirlo: ‘SC Paderborn, donde la mentalidad vence a la calidad’“.

FC Schalke 04

Después de una pasada temporada esperpénitca, Los Mineros han vuelto a la zona europea de la mano de David Wagner y una plantilla con mucha sangre joven. Foto: Getty Images

Daniel E. González (@degj18): “Bueno, aunque nunca hemos sido campeones de la Bundesliga en su era actual, podemos presumir de tener una base de aficionados muy sólida, un estadio fascinante y una de las mejores canteras de Alemania (Sané, Draxler o Neuer han salido de aquí). También hemos protagonizado grandes hazañas en Europa como la victoria por 2:5 al Inter en 2011 para pasar a semifinales de Champions, o el 3:4 en el Bernabéu contra el Real Madrid de Cristiano. Además, muchos jugadores hispanos han pasado por aquí: Farfán, Raúl, Varela, Jurado…“.

VfL Wolfsburg

Sin destacar en exceso, Los Lobos están exactamente donde se exigían. El objetivo es clasificar otro año a Europa. Foto: Getty Images

Behnors (@Behnors): “Históricamente el Wolfsburg no ha sido un equipo muy popular entre los fans de la Bundesliga por tener a una gran compañía como Volkswagen detrás. Hasta el propio club y su afición se han reído a veces de no ser muy numerosos, y creo que eso es lo que les hace especiales. Eso sí, entre el Wolfsburg y la ciudad y su gente hay una gran comunión. Sobre el campo es una montaña rusa, un año puedes estar a un paso de clasificar a semifinales de Champions y al otro estar peleando por no descender. Está claro que no es el típico club alemán pero ha sabido crear un atractivo propio a lo largo de los años”.