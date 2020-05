La Bundesliga pierde su factor fundamental: el público

Como ya es sabido, este sábado será la vuelta oficial del fútbol alemán, a diferencia del resto de las ligas europeas que planean volver al césped a partir del mes de junio. Siempre y cuando, las condiciones de salubridad mejoren y sea seguro.

Claramente es una gran noticia para los clubes en su faceta económica donde claramente se optó por el mal menor. En un reciente informe, se calculó que los juegos sin aficionados les costarán cerca de 91 millones de euros a los clubes. Esto se debe a que en los balances financieros, el ingreso principal proviene de los aficionados.

Además del dinero perdido, la Bundesliga perderá su factor fundamental como lo es el ambiente calido en los estadios. Por ejemplo, en el derby de la Cuenca del Ruhr, veremos la característica Südtribüne negriamarilla totalmente vacía. Algo que es totalmente ajeno en Dortmund y en todo el futbol alemán debido a que es la liga del mundo con más convocatoria en los estadios.

La opinión es diversa en la grada

Ante esto, la opinión de los aficionados es muy diversa. En el sector más familiar, esta medida la ven totalmente correcta, debido a que, el contagio del coronavirus tiene en vilo al resto del mundo y las economías de los clubes no pueden desgastarse más. Por el otro lado, los sectores más duros, como lo son los ultras, se han opuesto totalmente a esta medida.

En la opinión de “The Unity” grupo ultra mayoritario de Borussia Dortmund, el fútbol no debe volver hasta que no esté garantizada la salud de los futbolistas y los aficionados dentro de las gradas. Mientras tanto, proponen que se habiliten préstamos y se suspendan los planes de pago hasta nuevo aviso para evitar la insolvencia. Para ellos, la vuelta del fútbol “fantasma” está directamente relacionada a la ganancia de los servicios de TV y no para el disfrute del aficionado.

¿Cómo será la vuelta?

En primer lugar, los agentes de seguridad tienen el deber de controlar que no se debe encontrar ningún aficionado en las tres áreas de riesgo. Estas serían, en primer lugar, cerca de los vestuarios, en segundo, en las tribunas, y por último, en las inmediaciones. Puede haber un máximo de 300 personas por estadio y todos ellos se deben someter a controles de temperatura corporal antes de ingresar al mismo, además, de cumplir con todas las medidas de cuidado.

Como si ello no fuera poco, la policía tendrá la tarea de cumplir con todos los protocolos confeccionados entre la DFL, organismo organizador de la Bundesliga, y el gobierno alemán. Esto es, que el operativo contará con la cantidad de efectivos policiales como si fuera un partido con aficionados, con ambulancias en las inmediaciones y con un camión de bomberos por estadio. Está normativa, también será aplicada en los partidos de la 2.Bundesliga.

Esto se debe a que, existe un cierto temor a que algunos aficionados se reúnan en las puertas de los estadios en el horario de partido. Actualmente, Alemania pasó a su fase 3 de cuarentena, esto quiere decir, que las salidas están permitidas. Claramente, las aglomeraciones de público todavía siguen prohibidas pero ante la rienda suelta, los mandatarios de la DFL eligen prevenir.

Todos los integrantes de los operativos en los estadios ya se estan preparando para que la pelota vuelva a rodar. Foto:Getty Images.

Adaptarse a los cuidados no es una tarea sensilla

Para que no sea tan tedioso para los fanáticos, les han permitido que cuelguen sus banderas en las vallas de los estadios un día anterior al encuentro que, en condiciones normales, asistirían.

Por otro lado, algunos aficionados han tenido la gran idea de colocar sus gigantografias en los estadios, como es el caso de Borussia Mönchengladbach donde ya casi han agotado la capacidad para colar dichos carteles. En torno al ambiente, la DFL solo permite el himno de cada club antes del partido y los sonidos habituales que se reproducen cuando marca algún equipo.

La innovación a la orden del día

Ante esto, la cadena de televisión “Sky Sports”, ya ha grabado los canticos habituales de cada estadio y se reproducirán de fondo en todos los partidos. Una idea muy innovadora que tiene como objetivo combatir la dura experiencia del silencio que habrá en los estadios.

Como ya hemos dicho, el ambiente en los estadios con sus cánticos y los distintos mosaicos que exhiben los aficionados, es uno de los factores más característicos que tiene el fútbol alemán. Por otra parte, la organización ya está lista, y por lo pronto, solo falta que ruede el balón y el fútbol vuelva a enamorarnos como ya lo ha sabido hacer.