Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, optimista en el regreso del club

Con el regreso de la Bundesliga en puerta, los equipos se preparan para volver a la actividad tras él párate por el COVID-19. Varios clubes se reenfocan en el objetivo de terminar la temporada con un título y uno de ellos es el Bayer Leverkusen. Tras 27 años sin levantar un trofeo, su Gerente General, Fernando Carro, es optimista sobre el futuro de la institución que preside. En sus palabras:

Siguiendo con ello:

Previo al paréntesis por el coronavirus, el Leverkusen había conseguido 12 victorias en sus últimos 14 partidos. Actualmente ocupa la quinta posición de la Bundesliga, a ocho puntos del Bayern München, pero a tan solo dos de los puestos de Champions League. Aunque sus logros más “cercanos” están en las copas: En el trofeo local, el Bayer 04 está en semifinales y deberá enfrentarse a la cenicienta del torneo, el sorprendente 1. FC Saarbrücken de la Regionalliga. Como si fuera poco, Die Werkself también está a un paso de los cuartos de final de la Europa League (aún sin fecha de reinicio), tras haber derrotado al Rangers en Escocia por 1:3 en la ida de los octavos de final, lo que a la postre sería el último partido del equipo en más de dos meses.

En las palabras de Fernando Carro, también hay una buena dosis de escepticismo mezclada con positivismo en lo que se refiere al regreso del fútbol. No es de extrañar, dado el aumento general en el número de infectados en Alemania y, en particular, en los casos detectados de COVID-19 en algunos clubes, como el caso del Dynamo Dresden. De todas maneras, se mostró “agradecido” por la decisión del Gobierno de aceptar el reinicio de la Bundesliga.

Señaló Carro y finalizando dijo:

No me cabe duda de que ese es el sentir de todas las demás entidades, que no van a arriesgar lo que queda de temporada y que harán todos los controles pertinentes y promoverán el oportuno aislamiento de los potenciales casos positivos que se puedan dar”.