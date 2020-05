Bundesliga con tres puntos (I): Las cuatro primeras plazas entre las últimas nueve jornadas

Quedan unas horas para que la 1.Bundesliga 2019-20 retome su rumbo después de un parón de 2 meses y 4 días a causa de la propagación del COVID-19.

Lo hará en la jornada 26, o lo que es lo mismo, con únicamente nueve por delante para terminar el curso. Cada club tendrá que pelear por sus objetivos de forma optimista, que es como enfocamos esta trilogía de repasos estadísticos.

Tendremos en cuenta las ediciones en las que ha estado en vigor el valor de 3 puntos por victoria, que comenzó a emplearse en el curso 1995-96. La primera entrega es la pugna por el título y los cuatro primeros puestos, que actualmente dan acceso a la Liga de Campeones.

Lo enfocamos desde el punto de vista optimista, viendo los precedentes donde equipos que en la jornada 25 estaban en quinto o peor lugar terminar llegando a la zona privilegiada, del mismo modo que los que no estaban en el primer puesto de la tabla y se coronaron campeones.

El liderato

Empezamos por uno de los alicientes más importantes a la hora de hablar de la emoción en una liga: la lucha por el título. En este apartado, la estadística da una buena noticia al espectador neutral, puesto que hay pocos precedentes donde el campeonato estuviera tan emocionante entre tantos equipos en la jornada 25.

Los precedentes más destacables son los de las temporadas 2000-01, 2001-02 y 2008-09, donde el líder tenía 4, 5 y 6 puntos de ventaja sobre el 6º, respectivamente. En estos momentos, la diferencia entre el 1º y el 5º es de 8, con lo que todo está abierto todavía.

También hay buenas noticias para el FC Bayern München, puesto que siempre que ha ido primero en la jornada 25 (recordemos que hablamos desde que se instauraron los 3 puntos por victoria en 1995) se ha llevado el gato al agua.

También juega a su favor que nunca un líder con 4 o más puntos a falta de nueve jornadas ha dejado escapar el título, siendo la que tiene ahora sobre el Borussia Dortmund (55 vs. 51) incluida en esa franja. De este modo, si Los Bávaros no se proclaman campeones, estaríamos ante una situación inédita en el contexto indicado.

Únicamente cuatro clubes han podido ganar la 1.Bundesliga sin ir líderes al terminar la jornada 25: Borussia Dortmund (2001-02 siendo 2º y recuperando 1 punto), FC Bayern München (2004-05 siendo 2º y recuperando 3 puntos), VfB Stuttgart (2006-07 siendo 3º y recuperando 3 puntos) y VfL Wolfsburg (2008-09 siendo 3º y recuperando 1 punto).

Los cuatro primeros

Otro de los grandes atractivos es conocer qué equipos terminan en puestos de Liga de Campeones, siendo actualmente los cuatro primeros quienes tienen los cupos asegurados para la máxima competición continental. A lo largo de las últimas 23 temporadas, no contando la actual al no estar terminado, hasta 12 equipos que no estaban en el top four han conseguido finalizar la temporada en esa zona privilegiada:

1. Borussia Dortmund en la temporada 1998-99. Del 5º al 4º puesto.

2. Schalke 04 en la temporada 2000-01. Del 6º al 2º puesto.

3. Hertha BSC en la temporada 2001-02. Del 6º al 4º puesto.

4. Hertha BSC en la temporada 2004-05. Del 6º al 4º puesto.

5. Schalke 04 en la temporada 2007-08. Del 5º al 3º puesto.

6. VfB Stuttgart en la temporada 2008-09. Del 6º al 3º puesto.

7. Werder Bremen en la temporada 2009-10. Del 6º al 3º puesto.

8. Bayern München en la temporada 2010-11. Del 5º al 3º puesto.

9. Bayer 04 Leverkusen en la temporada 2015-16. Del 8º al 3º puesto.

10. Borussia Mönchengladbach en la temporada 2015-16. Del 6º al 4º puesto.

11. TSG 1899 Hoffenheim en la temporada 2017-18. Del 7º al 3º puesto.

12. Bayer 04 Leverkusen en la temporada 2018-19. Del 6º al 3º puesto.

Antes de que se inicie esta 26ª jornada, Bayern München (55), Borussia Dortmund (51), RB Leipzig (50) y Borussia Mönchengladbach (49) deberán proteger sus respectivos intereses para que esos 12 precedentes sigan siendo la docena que son.

Por detrás, Bayer 04 Leverkusen (47) es la principal amenaza, con Schalke 04 (37), VfL Wolfsburg (36) y SC Freiburg (36) algo más lejos a falta de 27 puntos por disputarse.

En las próximas 9 fechas, veremos 17 duelos entre los mencionados. Entre los más destacados están el Revierderby (J26), el Borussia Dortmund-Bayern München (J28), el Bayern München-Borussia Mönchengladbach (J31), el Schalke 04-Bayer 04 Leverkusen (J31) o el RB Leipzig-Borussia Dortmund (J33) entre los más destacados. Buenos partidos para una competición todavía tan abierta como imprevisible en función de cómo avance la situación sanitaria.