Lo que viene para los cinco contendientes al título de Bundesliga

El retorno del futbol a las canchas alemanas tiene en vilo al planeta. Millones de aficionados y algunos no tan aficionados al deporte rey, esperan con ansiedad que ruede el balón sobre los gramados teutones. Como si esta “luz al final del túnel” de la pandemia no fuese ya suficiente atractivo, estamos ante el reinicio de la liga de primer nivel más emocionante de la actualidad, y no podría ser de otra forma que con cinco grandes clubes en carrera por “la ensaladera”, trofeo que certifica la consecución del título nacional de Bundesliga en Alemania.

A continuación, el panorama de cada uno de los aspirantes al título de campeonato 2019/2020.

A nueve jornadas del final de temporada, son 5 los equipos que aun presentan opciones claras al título, entre el 1º y el 5º sólo hay 8 Puntos de ventaja teniendo 27 aun por disputar.

Próximos enfrentamientos de FC Bayern München:

Tienen la ventaja de contar de nuevo goleador del campeonato Robert Lewandowski (25 goles) ya que la lesión de tibia que le había obligado a perderse los dos últimos encuentros de FCB le iba a dejar como baja por unas jornadas más si el calendario no se modificaba. Ahora el equipo con mayor cantidad de goles (73) y victorias (17) se prepara para buscar su octavo título de liga consecutivo; y dentro de las fechas por venir se puede resaltar: Disputará tres de los nueve partidos contra algunos de los rivales directos (top 5); dos de estos en condición de visitante Disputará tres de los nueve partidos contra algunos de los rivales directos (top 5); dos de estos en condición de visitante

En medio del calendario restante debe enfrentar por la DFB Pokal a SG Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena

Dentro de los nueve encuentros restantes cinco son contra equipos que están actualmente en las 10 primeras posiciones

Su encuentro más desafiante sobre el papel sería “Der Klassiker” visitando a BVB el 27 de mayo

Próximos enfrentamientos de Borussia Dortmund:

El conjunto dirigido por Lucien Fravre ha despertado gran expectativa en la presente temporada desde el momento en que anunciaban sus incorporaciones, y para no decepcionar a sus seguidores el cuadro Aurinegro se ha posicionado como el más cercano de los retadores a solo cuatro puntos del líder. Dentro del calendario restante de BVB cabe resaltar: En sus encuentros por disputar están nada menos que “Das Revierderby” y “Der Klassiker” contra sus rivales más significativos S04 y FCB respectivamente

No debe disputar juegos de DFB Pokal

Enfrentará a dos de sus directos rivales por el título

Tres de los nueve juegos los disputará con equipos clasificados actualmente en las 4 últimas posiciones

En su partido mas complicado (excluyendo los clásicos) visitará a RBL en el Red Bull Arena el 20 de junio

Próximos enfrentamientos de RB Leipzig.

El conjunto de la bebida energizante ha estado toda la temporada en la cabeza de la tabla, siempre siendo protagonista y presentándose como el contendiente que menos partidos ha perdido (3). De cara al calendario restante de los Toros Rojos tienen teóricamente el listado de enfrentamientos más accesible dentro de los aspirantes al título: Solo hará frente a tres equipos que están actualmente en el Top 10

Solo tendrá un juego enfrentando un rival directo y este será en casa contra BVB el 20 de junio

No tiene DFB Pokal por disputar

Jugará contra cuatro de los últimos cinco clasificados en este momento

Próximos enfrentamientos de Borussia Mönchengladbach

Los potros han demostrado que este puede ser su año, sostuvieron el liderado de la competencia por ocho jornadas consecutivas fueron alcanzados, pero nunca perdieron su ritmo, y eso, les pone en la pelea desde la 4ª posición. En el porvenir de las próximas fechas los pupilos de Marco Rose tendrán: Cuatro de los nueve encuentros contra equipos actualmente clasificados dentro de los diez primeros

Enfrentará a los actuales 2 últimos clasificados en la Bundesliga

No tiene DFB Pokal por disputar

Su cronograma está ocupado mayormente por equipos de mitad de tabla

Su encuentro mas complicado podría ser en la visita que hará a FCB en el Allianz Arena el 13 de junio

Próximos enfrentamientos de Bayer 04 Leverkusen