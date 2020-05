[Goles] Todo lo que pasó en la Jornada 26 de la Bundesliga

Dos meses y cinco días después, la Bundesliga retomó la acción el pasado fin de semana siendo la primera de las grandes ligas en hacerlo. En un panorama con estadios vacíos, extremadas medidas sanitarias y plantillas en estados casi desconocidos, el campeonato alemán volvió y tomó todo tal y como lo había dejado en marzo. El fútbol volvió, dando una señal de que la normalidad está un poco más cerca.

Borussia Dortmund golea en el Revierderby más atípico

Como partido estrella de esta jornada de reanudación en la Bundesliga, Borussia Dortmund y FC Schalke 04 protagonizaron el Revierderby más extraño que se recuerda. Empezando a acostumbrarnos a ver gradas completamente vacías, los dos vecinos y rivales de la cuenca del Ruhr se batieron y fueron Los Borussos quienes demostraron haber vuelto del parón en mucha mejor forma al vencer por un contundente 4-0. El primer gol fue, cómo no, de Erling Haaland en el 29′ a pase de Thorgan Hazard, quien terminaría marcando el tercero y golpe definitivo en el 48′. Los otros dos tantos fueron cortesía de Guerreiro (45′ y 63′). Mientras el Dortmund sigue en la lucha por el título, a Los Mineros les siguen haciendo falta muchas cosas para recuperar el nivel de la primera vuelta.

Wolfsburg y Freiburg se cuelan en Europa

Aprovechándose de esa derrota del conjunto de David Wagner, VfL Wolfsburg y SC Freiburg rascaron resultados positivos para colocarse en los puestos europeos. Los Lobos batieron por 1:2 a FC Augsburg en un partido donde los locales no podían contar con su nuevo técnico, Heiko Herrlich, tras haber violado las normas de confinamiento. Renato Steffen puso de cabeza el primer gol en el minuto 43 y, a pesar de que Tin Jedvaj igualase el marcador en el 54′, Daniel Ginczek anotó el gol decisivo en el tiempo de descuento.

Por su parte, Los de la Selva Negra consiguieron un punto muy valioso en el Red Bull Arena con un empate a 1 ante RB Leipzig. En un saque de esquina allá por el 34′ se adelantaron los pupilos de Christian Streich por un toque sublime de Manuel Gulde, y a partir de ahí se limitaron a aguantar el asedio de Los Toros Rojos. Estos tuvieron infinidad de ocasiones que no pudieron aprovechar, y la única que entró fue por mediación de Yussuf Poulsen (77′). Pudo habérselo llevado el Freiburg con un gol anulado por fuera de juego a Robin Koch pero el luminoso no cambió. Un Koch que en el pasado mercado de enero estuvo a un paso de fichar precisamente por el conjunto de Julian Nagelsmann.

Bayern y Gladbach no fallan

Tras la victoria del BVB, las miras estaban puestas en An der Alten Försterei, implorando para que Union Berlin fuera quien diera la campanada e hiciera tropezar a FC Bayern München en la Bundesliga. Y en cierto modo sorprendieron, planteando un partido muy férreo y donde Los Bávaros apenas tuvieron oportunidad de transitar ni de llegar tocando al área, pero al final los fallos castigaron a La Férrea Unión, que perdió por 0:2. Un penal de Subotić sobre Goretzka permitió poner el primero en el 40′, y en la recta final Pavard sentenció en un saque de esquina (80′). El Union, que no contó tampoco con Urs Fischer en la zona técnica, no pudo generar el peligro que hacía falta para sorprender al Bayern. Se echó también de menos el característico empuje de su hinchada.

Y otro equipo que echó de menos también a sus aficionados fue SG Eintracht Frankfurt, que cayó por 1:3 ante un Borussia Mönchengladbach intratable. Menos de un minuto tardó Alassane Pléa en poner el primer tanto, y siete tardó Marcus Thuram para encarrilarlo todo aún más con el segundo. Los Potros pudieron tomárselo con calma y ya en el 73′ Bensebaini selló los tres puntos desde los once metros. El último tramo fue más movido y André Silva marcó el gol de la honra en el 81′, pero Las Águilas despertaron demasiado tarde.

La remontada despierta al Mainz, el debut de Labbadia al Hertha

El debut de Bruno Labbadia en el banquillo del Hertha BSC, el cuarto técnico que dirige al club de la capital esta temporada, parece haberle dado la estabilidad que La Vieja Dama llevaba tiempo pidiendo a gritos. Con un bloque compacto y comprometido, y un ataque efectivo batió a TSG 1899 Hoffenheim por 0:3. Fue un disparo desviado al fondo de la red por Kevin Akpoguma en el 58′ lo que terminó desestabilizando a Los de Sinsheim, y los otros dos goles vinieron rodados, obra de Ibišević (60′) y Cunha (74′). Nada mal para recobrar sensaciones de cara al derby berlinés del próximo viernes.

Otro que recuperó sensaciones en la Bundesliga fue 1. FSV Mainz 05, y mira que parecía complicado, con un empate a 2 en casa del correoso 1. FC Köln de Markus Gisdol. Las Cabras Montesas se pusieron dos goles arriba por mediación de Mark Uth de penal (6′) y Kainz (53′) pero el conjunto de Achim Beierlorzer, quien precisamente estuvo dirigiendo al Köln antes que Gisdol, supo recomponerse y rascar un punto gracias a los tantos de Awoniyi (61′) y Kunde (62′). De cara a la próxima jornada, ya recuperando a Mateta, la salvación puede estar más cerca para Los Carnavaleros.

Todo sigue igual en el descenso

En lo más bajo de la clasificación, poco o nada ha cambiado desde marzo. Fortuna Düsseldorf y SC Paderborn 07 tenían la oportunidad de avivar sus opciones de permanencia en la Bundesliga con un duelo directo entre ambos pero no fueron capaces de pasar del 0:0. El F95 dio hasta cuatro veces al palo y Antwi-Adjej tuvo una ocasión imperdonable en la recta final, pero todos estuvieron negados de cara a puerta. Al Paderborn poco a poco se le están gastando las pocas balas que le quedaban en la recámara mientras que los Flingeraner siguen en tierra de playoff, sin rivales a tiro por delante ni por detrás.

En el caso de SV Werder Bremen, la caída libre en Bundesliga (con un partido menos que sus rivales, eso sí) no ha encontrado ningún freno con otra dura derrota, esta vez por 1:4 contra Bayer 04 Leverkusen. Del 28′ al 33′ hubo un intercambio de goles que ya dejó ver la gran debilidad de Los Nórdicos en defensa, con un doblete de Havertz y un momentáneo empate de Gebre Selassie en un córner. Y el resto fue superioridad del conjunto de Peter Bosz, que completó la goleada en el segundo tiempo de la mano de Weiser (61′) y Demirbay (78′). No pintan nada bien las cosas en el norte.

Tablas de posiciones

Foto: OneFootball

