Estos son los jugadores que dejarán la Bundesliga

Mario Götze

Mario Götze llegó a Dortmund con mucha ilusión de recuperar su viejo nivel pero lejos ha estado de eso. Foto: Getty Images.



Tras largas idas y venidas en la renovación de su contrato, Mario Götze dejará Borussia Dortmund. Las cifras que pedía el ex Bayern München eran demasiado altas para lo que estaba dispuesto BVB que desde un primer momento comunico que su intención era renovar pero bajando su salario. La noticia fue confirmada en la previa del partido frente a Wolfsburg, donde Michael Zorc, director deportivo del equipo negriamarillo.

El ex goleador de la final de la Copa del Mundo de 2014, tuvo un paso bastante malo por Dortmund. Un primer año castigado por sus problemas de metabolismo más un bajo nivel cada vez que le toco jugar, desembocaron en el menor esfuerzo de la directiva por renovarle. Con el único entrenador que jugó más seguido fue con Lucien Favre pero lo cierto está en que Mario nunca pudo retornar a su mejor nivel.

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho en uno de sus pocos destellos de calidad que ha mostrado en el Allianz-Arena. Foto: Getty Images.

Cuando FC Bayern München cerró la negociación con FC Barcelona por Philippe Coutinho, todo el mundo del fútbol decía que era uno de los mejores negocios debido a que llegaba a préstamo y con una opción de compra. Obviamente, esta ultima era muy alta pero en más de una ocasión los directivos bávaros declararon que todo dependía de su nivel y que estaban dispuestos a hacer el esfuerzo si le veían el nivel que tenia en Liverpool.

Lo cierto está en que, Karl Heinz Rummenigge, director general del equipo rojo, confirmó que el brasileño volverá a Barcelona y que no ejecutaran la opción de compra de 120 millones de euros. Cuesta creer que siendo apenas un relevo para Hansi Flick, entrenador de Bayern, el equipo haga semejante desembolso teniendo en cuenta la situación del mercado actual.

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi disputa el balón en su zona favorita del campo, pegado a la raya. Foto: Getty Images.

A diferencia de los dos casos anteriores, Achraf Hakimi es uno de los pocos que emigran de la Bundesliga sin que su club quiera soltarlo. Tras dos temporadas a préstamo, Borussia Dortmund intentará retenerlo comprando su ficha pero lo tienen muy difícil. Su representante ya confirmó que en Real Madrid lo están esperando y que será quien pelee mano a mano con Carvajal por el puesto en el lateral derecho.

El marroquí llegó a Dortmund sin mucho pergamino. En principio iba a ser un suplente de Lukasz Piszczek. Pero tras grandes actuaciones brillando en la ofensiva del equipo de la Cuenca del Ruhr se convirtió en un titular indiscutido como carrilero derecho. El esquema 3-4-3 de Lucien Favre facilitó mucho su juego debido a que sus grandes cualidades en el ataque taparon sus debilidades defensivas.

Alvaro Odriozola

Alvaro Odriozola controla el balón en uno de los pocos partidos que disputo con la camiseta bávara. Foto: Getty Images.

Al igual que Achraf Hakimi, Alvaro Odriozola desembarcó en Bayern München para que Flick utilice a Kimmich en la medular, y este ser una variante en el lateral derecho. Su préstamo vence cuando finalice esta temporada y el club bávaro no hará ningún esfuerzo por retener sus servicios.

Apenas ha jugado y Flick prefiere poner a Benjamin Pavard en el lateral derecho que al español. Cuando le ha tocado entrar no ha mostrado un bajo nivel pero lo cierto está en que la directiva no planea una compra. Además, el jugador ha salido de Madrid para contar con mas minutos de juego, algo que en el Allianz-Arena no pudo concretar, por lo que, estaría buscando otros destinos.