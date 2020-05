Suat Serdar se pierde el resto de la temporada

No es disparatado decir que el equipo Minero está pasando por una de las peores rachas que se pueda recordar en su historia. En la jornada 27, no solo cayó goleado en casa por 0:3 a manos del FC Augsburg (extendiendo así una racha de nueve partidos sin victoria) sino que además perdió, a causa de una lesión de rodilla, a Suat Serdar, quien estaba siendo su mejor jugador hasta entonces.

El mediocentro de 23 años era uno de los pocos azules, sino el único, que intentaba hacer algo por la causa del club de Gelsenkirchen. A pesar de ser un jugador de corte defensivo, era el máximo goleador del equipo (en Bundesliga) con siete tantos.

El entrenador de Schalke, David Wagner, confirmó en rueda de prensa que el ligamento externo de la rodilla izquierda del internacional alemán se rompió. La consecuencia directa es que Serdar esté fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

Serdar ya había perdido siete juegos de la temporada por diferentes lesiones en la rodilla, tobillo y pie. Sin embargo, ninguna lo había obligado a pasar por quirófano, como en esta ocasión. Según Wagner, aún no se tiene fecha para la intervención, pero la misma se indicará días posteriores a su rueda de prensa.

La larga baja de Serdar se une a la de Amine Harit, quién, de acuerdo a información del club, se dañó los ligamentos durante el encuentro contra el Borussia Dortmund. Al respecto, Wagner declaró:

“Que no estén Suat y Amine afectaría no solo al Schalke sino a cualquier equipo del mundo. Es muy duro. Sin embargo, no nos vamos a quejar al respecto, es nuestro trabajo buscar y ofrecer soluciones.”

La buena renta obtenida en la primera ronda del campeonato hace que Los Azules Reales no estén más abajo de la tabla y no corran riesgo de estar en puestos de descenso. Si bien se encuentran fuera de puestos europeos, el no luchar por la permanencia es prácticamente salvar la temporada. Inadminisble para un club de la grandeza de Schalke 04 que en un punto del campeonato estuvo en tercera posición .