FC Schalke 04 y una crisis que parece interminable

Hacía años que el FC Schalke 04 no vivía una crisis de esta magnitud. Desde el año 1997, el conjunto de Gelsenkirchen no tenía una seguidilla negativa de semejantes proporciones.

En ese año, estuvieron 11 partidos consecutivos sin obtener la victoria. La racha fue igualada esta temporada, justo el sábado con la derrota 0:1 ante SV Werder Bremen en casa, y a un partido de igualar la peor racha (12 sin ganar en 1993). Tras una primera ronda muy prometedora, ¿por qué Schalke 04 cayó tan bajo? Nadie se lo explica aún.

Indecisiones y lesiones, gran factor

Los Mineros han tenido varias bajas muy sensibles recientemente. Jugadores clave como Benjamin Stambouli, Omar Mascarell y Suat Serdar sufrieron cada uno a su tiempo lesiones de gravedad, de las cuales no parece que se vayan a recuperar pronto. Serdar no podrá jugar más esta temporada, y no se sabe si Stambouli podrá tampoco. El talento marroquí Amine Harit también está fuera y no se conoce su fecha de retorno.

Otro asunto surge con la novela de Alexander Nübel (fichado por el FC Bayern München), que ha hecho que el puesto de arquero se convierta en una verdadera incógnita.

Y eso que David Wagner, entrenador en jefe, aseguró que Markus Schubert sería el titular de aquí a fin de temporada. Pero la indecisión entre él y Nübel le ha pasado gran factura al equipo. Ninguno de los dos rinde al nivel que se espera de ellos.

La grave lesión de Suat Serdar contra el Augsburg, sumado a la convalecencia de otros jugadores importantes, tienen a Los Mineros en jaque. Foto: Getty Images

Recuperar sensaciones, la prioridad

Wagner mismo reconoció en rueda de prensa que “falta confianza” dentro de la plantilla debido a la racha tan negativa. “Tenemos que evitar esos errores individuales que nos han hecho conceder goles durante las últimas semanas”, acotó el entrenador. Y es que, sea por confianza u otras razones, el nivel del equipo es notable y evidentemente bajo.

Jochen Schneider, director deportivo de Los Azul Real, fue más directo y firme.

“Todos, la dirección deportiva, el equipo de entrenadores y los jugadores, tenemos la obligación urgente de detener esta aterradora racha de inmediato. No podemos ni debemos presentarnos así como FC Schalke 04”.

No hay dudas de que se necesitan cambiar las cosas. Además añadió:

“Por el momento no hemos sido capaces de jugar el fútbol que nos caracterizó en la primera mitad de la temporada. Hemos perdido ese hilo conductor. Pero hay razones para ello”.

El 1. FC Union Berlin es el siguiente rival de Los Mineros, que tendrán que viajar al distrito de Köpenick en la capital alemana (domingo 15:30 hora local) para enfrentar a otro equipo que viene en crisis (seis partidos sin ganar y coqueteando con el descenso).

Schalke 04 necesita un volantazo para espantar los fantasmas de una crisis aparentemente interminable. Y buscarán que esta temporada se pueda salvar. Ya Europa no es una prioridad. La prioridad es no volver a ceder puntos.