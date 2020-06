Robert Lewandowski, líder en la lucha por la Bota de Oro

Esta temporada, un hombre destaca en Europa por encima del resto en esta habilidad. Se llama Robert Lewandowski, juega en la Bundesliga y ahora mismo es el líder en la lucha por la Bota de Oro, el trofeo que reconoce al máximo goleador de las grandes ligas europeas.

En el fútbol hay delanteros y delanteros. Hay goleadores y goleadores. Hay estilos, personalidades y características. Pero hay algo en lo que todos se parecen: su capacidad anotadora.

Sus envidiables estadísticas

El ariete del FC Bayern München, Robert Lewandowski presenta unos guarismos que asustan y lo ponen primero en la carrera por la Bota de Oro: 29 tantos en los 27 partidos jugados en Bundesliga.

Le sigue de cerca el delantero del RB Leipzig, Timo Werner, con 25 goles. De este modo, el internacional polaco va camino de convertirse en el máximo artillero de la competición por tercera vez consecutiva, algo que solo Gerd Müller ha conseguido a lo largo de la historia.

Por si eso fuera poco, estamos ante el máximo anotador de la presente edición de la UEFA Champions League con 11 tantos en tan solo 6 apariciones. Por último, en la DFB-Pokal, el delantero ha dejado su impronta en tres ocasiones. Una temporada histórica para él, en la que presenta una media de más de un gol por partido.

Según Bild, el Real Madrid tentó al exjugador del Borussia Dortmund hasta en tres temporadas distintas, encontrándose con la negativa, primero de Los Negriamarillos, y posteriormente de Los Bávaros. No le faltaban razones al club blanco, pues el ariete nacido en Varsovia lleva una media de más de 36 goles por temporada en las últimas nueve campañas.

Unas cifras que lo sitúan como tercer máximo goleador en la historia de la Bundesliga. Pasan las temporadas y la máquina polaca no da tregua, no baja el nivel y sigue cosechando récords en el Allianz Arena. Hay que dar por seguro que habrán sido y serán muchos los equipos grandes que han soñado y todavía sueñan con hacerse con los servicios de un Lewandowski que, a sus 31 años, parece estar más en forma que nunca.

Un goleador con un cartel “diferente” a sus semejantes

Lewandowski es uno de esos delanteros que pasa desapercibido para los grandes medios. No protagoniza portadas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, dueños absolutos de la Bota de Oro durante los últimos años. Ello se debe quizás a su personalidad.

Esto, casualidad o no, representa muy bien su estilo de juego: es menos espectacular que otros delanteros y quizá no destaca por su potencia o regate, pero es terriblemente eficiente. No solo de cara a portería, sino en cada una de sus intervenciones en el juego. Todo lo que ejecuta, lo hace de una manera eficaz, adecuada y ventajosa para su equipo.

Su calidad rematadora, su capacidad para castigar cualquier error del rival, esa rapidez para leer cualquier espacio vacío en el área, por mínimo que sea, y su imán para los balones divididos en zona de peligro, configuran un delantero total.

De esos que parece que no destaquen en ninguna faceta, pero todo lo hacen rozando la perfección. Sin duda, un delantero para la historia, al que aún parece quedarle gasolina de sobra para seguir destrozando récords.