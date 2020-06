[Goles] Todo lo que pasó en la Jornada 30 de la Bundesliga

Adentrados ya en el tramo final de la temporada de Bundesliga, la jornada 30 nos ha dejado, en medio de un clima de rechazo al racismo, un panorama mucho más cómodo en la pelea por el título y una zona baja donde muchos han podido tomar algo de aire. A falta de cuatro fechas para el final, pocos pueden considerar matemáticamente que su permanencia en la máxima categoría está asegurada.

No hubo pinchazo del FC Bayern en Leverkusen

Una de las pocas opciones que quedaban para los perseguidores del FC Bayern München, en la jornada 30 de la Bundesluga, era esperar que Los Bávaros tropezaran en Leverkusen para apretar la tabla, pero el conjunto de Hansi- Dieter Flick se impuso sobre el Bayer 04 por 2:4.

Hubo un comienzo esperanzador con un primer tanto de Lucas Alario para el conjunto de Peter Bosz, pero sus numerosos riesgos en defensa provocaron que el líder remontara con goles de Goretzka (27′) y Coman (42′), y sentenciara por mediación de Gnabry (45+1′) y Lewandowski (66′). Aun así, el canterano Florian Wirtz pudo maquillar un poco el resultado con un tanto en el 89′. Con 7 puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund, el título se vislumbra ya en Baviera.

Schalke 04 y Union Berlin siguen sin ganar tras el parón

El 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04, en la jornada 30 de la Bundesliga, podía ser el final de una mala dinámica de resultados para dos equipos que no sabían lo que era la victoria desde que se retornó del parón, y terminó siendo otra semana más de decepción para ambos con un empate 1:1.

Robert Andrich adelantó a La Férrea Unión en el 11′ y, en una de sus pocas ocasiones en todo el partido, Jonjoe Kenny lo igualó en el 28′. El Union llevó la voz cantante durante buena parte del partido y buscó con más insistencia el triunfo pero no fue capaz de mandar el balón a las redes, ya fuera por el desatino o por una decisiva parada de Nübel en el tramo final. Sea como fuere, los dos siguen buscando una victoria como el comer.

Las expulsiones condenan a Gladbach y Leipzig

Alassane Pléa y Dayot Upamecano dieron la nota negativa en los pinchazos de Borussia Mönchengladbach y RB Leipzig, en la jornada 30 de la Bundesliga, que no pudieron dar un paso adelante en la lucha por los puestos de Champions League. En el caso de Los Potros de Marco Rose, los cuales estaban haciendo un buen partido en casa de SC Freiburg hasta que una de las pocas jugadas que tuvieron Los de la Selba Negra la anotó Petersen (59′). Tratando de darle la vuelta Pléa se desesperó y acabó fuera, dejando sin opciones a su equipo y alargando una racha de partidos del Gladbach sin ganar en Freiburg que se remonta hasta 2007.

Por su parte, Upamecano vio la roja justo antes del descanso, cuando Los Toros Rojos iban ganando, gracias a un gol de Patrik Schick en el 27′, a SC Paderborn 07 por la mínima. Para el segundo tiempo quisieron apretar los pupilos de Steffen Baumgart en busca de puntos vitales para su causa y, después de que RB Leipzig perdonara lo imperdonable, Christian Strohdiek anotó el empate en el descuento. Incluso llegaron a tener una más los colistas para completar la remontada pero la fortuna no estuvo de su lado esta vez.

Emre Can acaba con la racha meteórica del Hertha

Siendo ya conocedores del triunfo del FC Bayern, Los Negriamarillos de Dortmund debían afrontar su choque, de la jornada 30 de la Bundesliga, con las miras puestas en asegurar su plaza en Champions League la próxima temporada. Enfrente tenían a un Hertha BSC que, si bien no conocía aún la derrota con Bruno Labbadia a los mandos, llegaba con la baja de Cunha y sufrió varias más por lesiones durante el choque. Sin embargo supo plantar cara a Borussia Dortmund, que no encontraba manera de generar ocasiones y que perdonaba las pocas que creaba, pero terminó llegando Emre Can en el 58′ para, con un disparo llegando desde segunda línea, anotar el 1:0 definitivo. No fue el mejor partido del Dortmund pero supo ganar y cumplir con la tarea, mientras que a Los Capitalinos se les aleja un poco su sueño europeo.

Mainz gana un duelo vital y Augsburg salva un punto sobre la bocina

Había mucho en juego para 1. FSV Mainz 05, el equipo que marca la zona de salvación, en un duelo contra un SG Eintracht Frankfurt que había puesto tierra de por medio tras ganar dos partidos consecutivos. Perder suponía para Los Carnavaleros acabar empatados a puntos con el Düsseldorf, pero lograron vencer por 0:2. Niakhaté guió el camino con un cabezazo justo antes del descanso y después Pierre Kunde sentenció en el 77′.

En cuanto a FC Augsburg, tuvo un partido bastante complicado ante 1. FC Köln pero terminaron empatando 1:1 y situándose un punto por encima del Mainz. Anthony Modeste adelantó a Las Cabras Montesas en los últimos diez minutos y, cuando parecía que todo estaba perdido, en el 88′ Philipp Max apareció para evitar la derrota de su equipo.

La suerte sigue sin sonreír a Düsseldorf y Bremen

Ocupando la plaza de promoción, a Fortuna Düsseldorf se le presentó un escenario muy favorable contra TSG 1899 Hoffenheim pero se terminó quedando con un empate a 2 muy amargo. Hennings adelantó a los Flingeraner en el 5′ y su rival se quedó con diez tras una tempranera expulsión de Benjamin Hübner. Sin embargo, lo poco que generó el Hoffenheim lo materializó con goles de Munas Dabbur (16′) y Steven Zuber (61′). Todo fue un asedio permanente del Fortuna y al final terminó rescatando el empate con un penal anotado por Hennings en el 76′ consumando su doblete.

Peor aún le fue a SV Werder Bremen, que debía ganar a toda costa a VfL Wolfsburg a pesar de sus dolorosas bajas en la zona de ataque. En un duelo con mucha intensidad, ya que Los Lobos también tenían que mantenerse en la sexta plaza que da acceso a Europa League, polémica y mucha lluvia en el segundo tiempo, parecía que todo iba a quedar en un 0:0 y un punto para cada uno hasta que en el 82′ Wout Weghorst anotó con un cabezazo el gol decisivo y que hunde a Los Nórdicos, a 3 puntos de la plaza de playoff y a 6 de la salvación directa.