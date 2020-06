“No tengo ninguna presión”: Loris Karius sobre su regreso al Liverpool

Tras incumplientos de pago de salario por parte del Besiktas JK, el arquero alemán Loris Karius volverá al Liverpool FC, club con el que tiene contrato hasta 2022 y donde espera volver a ganarse a confianza del director técnico Jürgen Klopp y hacerse un lugar en la plantilla como segundo portero.

Ante esta nueva etapa, Karius sigue mostrando optimismo y regaló estas palabras sobre su situación actual al portal Transfermarkt, en una nota exclusiva:

“Por supuesto, me gustaría jugar si tuviera que cambiar de club. No tiene sentido dejar el Liverpool por un club peor para ser solo el número dos. Pero no tengo ninguna presión en absoluto, no tengo que irme”.