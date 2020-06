[Goles] Todo lo que pasó en la Jornada 32 de la Bundesliga

El FC Bayern München encontró su deseado premio en una jornada 32 de la Bundesliga donde logró su octavo título de liga consecutivo, un hecho histórico. Pero tener campeón no significa que la liga esté terminada ni mucho menos.

La lucha por las plazas europeas se apretó mucho más en esta jornada intersemanal, equipos como Union certificaron su permanencia, y Düsseldorf y Bremen siguen en un mano a mano por determinar quién irá al partido de descenso y quién al descenso directo.

FC Bayern, campeón por octava vez consecutiva

Era crónica de título anunciado después de Der Klassiker, pero FC Bayern München se hizo esta jornada 32, de la Bundesliga, con el título de Bundesliga tras batir a SV Werder Bremen por 0:1. De no haber ganado, los resultados de los competidores habrían favorecido, pero Los Bávaros quisieron hacerlo a su estilo, y en un encuentro que no fue especialmente fácil. El Bremen, peleando por no descender, realizó una dura resistencia y quizá mereció algo más.

El único gol fue, cómo no, de Robert Lewandowski en el 43′ aunque el FC Bayern acabaría incomodado por la expulsión de Alphonso Davies en los últimos minutos. Un triunfo que llevará la ensaladera de camino a Baviera por octava ocasión consecutiva.

Se iguala la terna por Europa League

El título ya está ganado por el FC Bayern, pero en Alemania sigue habiendo pugna por los boletos europeos. En la jornada 32 de la Bundesliga, con un top 5 muy alejado ya del resto de equipos, la lucha por las dos plazas restantes de Europa League está entre tres equipos separados por un punto. El que peor forma atraviesa es VfL Wolfsburg, que cayó por 3:0 en casa de Borussia Mönchengladbach. Un doblete de Jonas Hofmann (10′ y 30′) castigando al contraataque fue suficiente para batir a unos Lobos inoperantes, y sería Lars Stindl en el minuto 65 quien terminara sentenciando el luminoso.

Mucho más pudo celebrar TSG 1899 Hoffenheim, que solventó su encuentro ante un FC Augsburg casi matemáticamente salvado con un 3:1. Dabbur con dos goles en tres minutos (59′ y 62′) abrió el camino para Los de Sinsheim. Ruben Vargas pudo dar esperanzas a su equipo reduciendo la diferencia en el 69′ y dejando un final de partido muy abierto, pero llegó Ihlas Bebou en los últimos minutos para matar el encuentro. A pesar del repentino despido de Alfred Schreuder, el Hoffenheim parece estar mejor que nunca.

Y el otro que también pasa por buen momento es SC Freiburg, que logró batir al Hertha BSC de Bruno Labbadia con un valioso 2:1, en la jornada 32 de la Bundesliga. Vincenzo Grifo adelantó a Los de la Selva Negra en el 61′, el incombustible Ibišević lo empató de penal (66′) pero terminó siendo Nils Petersen saliendo una vez más como revulsivo quien decantó la balanza en el 71′ a favor de Christian Streich y los suyos.

André Silva sigue de dulce con el Eintracht

Puede decirse que la vuelta del parón pilló muy a contrapié a SG Eintracht Frankfurt pero sirvió para reactivar a un jugador que estaba pasando bastante desapercibido como el luso André Silva. A sus seis goles tras el regreso sumó otro más en la victoria de Las Águilas por 2:1 sobre FC Schalke 04, que continúa con su sequía de triunfos. El atacante portugués abrió la lata en el 28′ y el argentino David Abraham lo encarriló con otro gol en el 50′. McKennie pudo recortar distancias en el 59′ pero Los Mineros no rescataron nada más, quedándose con uno menos tras la expulsión del canterano Can Bozdogan en el tramo final del partido.

Mainz y Düsseldorf sorprenden a Dortmund y Leipzig

Con la liga recién conquistada por el FC Bayern, a Borussia Dortmund se le presentaban tres partidos de puro trámite sin tener que jugarse nada. No había necesidad de forzarse, salió blando y eso mismo fue aprovechado por un 1. FSV Mainz 05 que necesitaba puntos fuera como fuera para huir del descenso. Y Los Carnavaleros se terminaron imponiendo en casa del BVB por 0:2. El canterano Jonathan Burkardt se vistió de héroe anotando el primero del encuentro (33′) y en el segundo tiempo llegó Mateta para, de penal (49′), dejar casi todo el trabajo hecho. Favre no movió fichas y Los Borussos, tampoco con el deseo de arriesgar de más, no encontraron las redes del arco rival.

Y el caso de Borussia Dortmund no fue el único, pues RB Leipzig se encontró con un inesperado 2:2 frente a Fortuna Düsseldorf. Dos tantos de Kampl y Werner (60′ y 63′ respectivamente) parecían haberlo dejado todo más que resuelto, pero los pupilos de Uwe Rösler tiraron de coraje y, en los últimos minutos, Skrzybski y Andre Hoffmann rescataron un punto para los Flingeraner. Algo que, teniendo en cuenta que quedan muy pocos partidos, podría ser vital para evitar el descenso directo.

Leverkusen vence en el derby a 1. FC Köln y se mantiene en zona Champions

El gran desempeño de Borussia Mönchengladbach no sirvió para avanzar puestos en la tabla, pues Los Potros se mantienen en esa quinta posición. Y es que Bayer 04 Leverkusen se pudo redimir del encuentro de la primera vuelta y no falló frente a 1. FC Köln, venciendo en casa a Las Cabras Montesas por 3:1.

En el primer tiempo Sven Bender (7′) y Kai Havertz (39′) pusieron todo muy de cara para que Los Obreros se llevaran los tres puntos. Bornaauw (59′) pudo recortar distancias para el conjunto de Markus Gisdol pero, al igual que le ocurrió al Augsburg, les remataron en el tramo final. Esta vez, por mediación de Moussa Diaby (83′). De esta manera, el Leverkusen sigue mantiendo su cuarta plaza, la última de las de Champions League.

Union Berlin sella su permanencia

El enorme esfuerzo de Union Berlin durante toda la campaña se terminó viendo recompensado de la mejor manera, con una salvación fuera de la última jornada. La certificaron frente a SC Paderborn 07, ya descendido y con quien habían compartido ascenso hacía un año, batiendo al colista por 1:0. El detonante, un gol en el 27′ de Ben Zolinski en propia meta que El Brutal de Alemania no pudo replicar. Muchos daban por sentenciada a La Férrea Unión nada más llegar a la máxima categoría, pero Köpenick disfrutará de otro año en Bundesliga.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (UTC -5)