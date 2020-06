Evitar el descenso: la emocionante pelea en la Bundesliga

A falta de 20 partidos para terminar la temporada, Mi Bundesliga analiza todas las posibilidades que quedan para los equipos implicados en la lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol alemán. Ya hay un descendido, el SC Paderborn 07, que tras su derrota ante el 1. FC Union Berlin confirmó matemáticamente su descenso. Repasamos a continuación la situación de otros implicados.

SV Werder Bremen, un histórico en apuros

Posición 17° – 28 puntos

Calendario restante: Mainz (Visitante), Köln (Local)

Hace 40 años Los Verdiblancos no pasaban por un momento tan crítico en su historia. Hace mucho que dejaron el protagonismo de la década pasada y los malos resultados han causado una crisis futbolística de grandes proporciones. El fantasma del descenso se cierne como nunca sobre uno de los grandes, grandes de Alemania. El récord de más temporadas en la Bundesliga (que le quitó justo esta temporada al Hamburger SV) está en riesgo.

Una de las grandes consecuencias de perder la categoría pudiera ser el éxodo masivo de jugadores (hasta 16) del club del norte alemán. Incluso la continuidad del entrenador Florian Kohfeldt está en veremos. Tras la derrota (prácticamente inevitable) ante el Bayern, van a tener muy cuesta arriba la salvación. Las lesiones y la fragilidad defensiva han azotado a un club histórico que sigue buscando su camino para permanecer en primera división.

Les quedan dos partidos vitales para intentar salvar la temporada: una visita de vida o muerte a Mainz el próximo sábado. Luego, recibirá en casa al Köln en la última fecha. De no ganar en Mainz, Werder Bremen queda condenado a disputar, como mínimo, la promoción para evitar descender. Es a todo o nada el sábado en el Opel Arena (15:30 hora local).

El Werder Bremen pasa por su momento más crítico en 40 años, al borde del descenso directo, y las posibilidades de salvarse completamente son remotas, aunque nada está dicho. Foto: Getty Images

Los Nórdicos aún pueden salvarse totalmente, no obstante. Una abultada victoria ante su rival directo este sábado, otra en casa ante Köln, y otra goleada en contra para el Mainz en Leverkusen pudieran hacer el milagro para Florian Kohfeldt.

Fortuna Düsseldorf, a depender de otros

Posición 16° – 29 puntos

Calendario restante: Augsburg (Local), Union Berlin (Local)

Al Fortuna Düsseldorf realmente no lo han acompañado los buenos resultados. La llegada de Uwe Rösler en febrero no ha tenido el efecto esperado. Con solo dos victorias en liga este 2020 (ante SC Freiburg y Schalke 04), está peligrosamente cerca del puesto de descenso directo y en serio riesgo de tener que disputar la promoción. El agónico empate en Leipzig solo los libró por una fecha más de no disputar la promoción. Una victoria de los Flingeraner en su estadio ante Augsburg la próxima fecha les da chances. Pero solamente llegarán a la última fecha con opción realista de salvarse si Mainz pierde en casa ante Werder Bremen.

A pesar de los esfuerzos recientes, Fortuna Düsseldorf no ha podido librarse de la batalla por el descenso. En puesto de promoción desde la fecha 21, parecen tener su destino sellado. Foto: Getty Images

El único escenario donde los Flingeraner obtienen la salvación total es ganar sus dos partidos, y esperar que el Mainz pierda sus dos encuentros restantes, uno de ellos ante el Werder Bremen. Cualquier otro escenario los obliga a disputar mínimo la promoción en una lucha a muerte con el Werder Bremen. Una igualdad de puntos y goles es perfectamente posible aún, pero aquí el Fortuna saldría victorioso, pues en el balance de duelos directos (victoria 1:3 en Bremen y derrota 0:1 en casa, 3:2 global) ganaría. La tiene difícil, pero no imposible.

1. FSV Mainz 05 depende de sí mismo

Posición 15° – 34 puntos

Calendario restante: Werder Bremen (Local), Bayer Leverkusen (Visitante)

La sorpresiva victoria del Mainz en el Signal-Iduna Park ante Borussia Dortmund le dio a Los Carnavaleros un enorme soplo de aire fresco. Al quedar a 5 puntos de distancia del puesto de promoción, literalmente solo dependen de sí mismos para permanecer en la élite.

Mainz sorprendió en Dortmund al BVB, obteniendo un enorme respiro para alejarse de la zona roja de la tabla. Un punto les bastaría, pero los dirigidos por Achim Beierlorzer no pueden confiarse, pues el descenso acecha. Foto: Getty Images

Una victoria de Los Carnavaleros ante el Werder Bremen les garantiza quedarse una temporada más en la Bundesliga. Aun si empatan, les basta si el Fortuna Düsseldorf corre con la misma suerte ante el Augsburg. Pero el peor escenario aún puede ocurrir matemáticamente hablando. Dos derrotas abultadas y una victoria del Werder Bremen ante Köln, pudieran ponerlo en riesgo de caer en la promoción e incluso en el descenso directo si el Fortuna Düsseldorf obtiene éxitos en sus partidos restantes.

FC Augsburg y FC Köln, mirando de reojo

FCA – Posición 15° – 35 puntos (-17 DG)

Calendario restante: Fortuna Düsseldorf (Visitante), RB Leipzig (Local)

No perder es la consigna de Die Fuggerstädter para salvarse definitivamente. Un empate ante Fortuna Düsseldorf les bastará para permanecer en primera. Pero todavía tienen posibilidades de caer en la promoción si pierden sus dos partidos por amplia diferencia, junto con victoria abultada del Fortuna en Berlín ante el FC Union en la última fecha.

Terminaron en tablas hace no mucho, y seguro que ahora se lo reprochan. FC Augsburg y FC Köln aún siguen en riesgo de disputar la promoción. Aunque remoto, posible. Foto: Getty Images

KOE – Posición 14° – 35 puntos (-13 DG)

Calendario restante: Eintracht Frankfurt (Local), Werder Bremen (Visitante)

La mala racha después de la reanudación de la liga ha hecho que Las Cabras Monteses estén en riesgo sin haberlo planeado. Sumar en Frankfurt ante Las Águilas les bastará para estar tranquilos. Pero, aunque es una posibilidad muy remota, caer en la promoción es posible matemáticamente. Dos derrotas abultadas, sumadas con sendas goleadas del Düsseldorf, y al menos una victoria del Mainz, los meten en problemas.

La pelea irá hasta el mismo final en la parte baja de la tabla. El ingrediente adicional de los partidos en simultáneo le dará un sabor muy particular a una liga que nunca deja de sorprender. Pronto sabremos quién se queda… y quién se va.