[Fotos] Borussia Dortmund tiene lista su nueva camiseta principal

Como si fueran las manchas de un tigre con electricidad, el nuevo modelo de la camiseta principal del Borussia Dortmund ya tiene fecha de estreno. Según un tweet en la cuenta en alemán del equipo, el 1 de julio de 2020 es el día en el que el mundo tendrá oficialmente la indumentaria que usarían para la temporada 2020/21.

No obstante, el portal todosobrecamisetas ya tiene algunas imágenes filtradas del nuevo modelo. Donde se destaca el nuevo patrocinio para los juegos de Bundesliga a cargo de 1&1.

Se presumen que tanto cuello como hombros y mangas sean de textura lisa. Dejando al escudo del equipo y logotipo de Puma en sus lugares habituales.

En cuanto a pantaloneta y medias se cree que serán de la forma habitual. Negra la primera y amarillas las segundas. Aún se desconoce si como es tradición en la última fecha de esta campaña, Borussia Dortmund ya jugarán con a camiseta nueva, o si esperarán a la fecha publicitada para hacer alguna actividad de lanzamiento.

El buso del portero

El buso principal que usarían los guardametas del Borussia Dortmund, los suizos Roman Bürki y Marvin Hitz también fue filtrado y se destaca la trama que emula un panal de abejas: tal y como la mascota del equipo Emma.

Otras noticias

Hablando de Los Negriamarillos, se conoció que Mario Götze no podrá estar el próximo sábado, en la última jornada de la temporada, por ende no tendrá partido de despedida con el club. Al ya conocerse, meses atrás, que no renovaría con la institución.

De igual manera, se dio a conocer, de manera sorpresiva, que el director deportivo, Michael Zorc extendió su contrato con la institución y permanecerá a cargo mínimo hasta el 2022.