Leroy Sané ya es oficialmente jugador del FC Bayern München

El extremo alemán, Leroy Sané ha firmado su contrato con FC Bayern München que lo atará a la institución bávara hasta el 2025, siendo así el segundo fichaje confirmado del club y la gran figura de cara a la temporada 2020/21 del actual campeón de la Bundesliga.

Con este tweet en su cuenta en español, el club le da la bienvenida:

De igual manera, a su llegada al club, Sané ha dejado estas primeras palabras:

“El Bayern es un club muy grande y tiene grandes metas. Y los objetivos también me encajan. Las conversaciones que tuvimos desde el principio fueron muy buenas. Todo el plan que me propusieron me convenció”.