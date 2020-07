Los entrenadores alemanes los grandes ganadores de la temporada 20/21

Jürgen Klopp (Liverpool FC), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) y Hans- Dieter Flick (FC Bayern München) son los entrenadores alemanes que se coronaron campeones en esta atípica campaña 2020/21. Un hecho que por lo menos es particular, pero que sin dudas habla muy bien de las capacidades de estos tres directores técnicos en tres de las cinco ligas más importantes del balompié europeo.

Cada uno con un estilo diferente, pero todos con varios factores en común. Manejan planteles con figuras de alto nivel, gestionan la presión de equipos poderosos y enseñan cada jornada una idea clara de fútbol, la cual les ha regalado un trofeo más a las vitrinas de sus respectivos patrones.

Jürgen Klopp

Como si no fuera suficiente ganar una Liga de Campeones de Europa, en el periodo pasado, Klopp hizo realidad, en esta temporada, el sueño de la hinchada del Liverpool FC de 30 años: volver a ser el número uno del fútbol inglés. Con una campaña de ensueño Los Reds levantaron por primera vez en su historia la Premier League. Quedando así de por vida el DT alemán en el corazón de los hinchas del club.

Thomas Tuchel

No tan heroico como su compatriota, Tuchel se ha vuelto a coronar campeón de la primera división francesa, de un torneo que no pudo terminar, debido a la pandemia del coronavirus y la decisión de no reanudar la liga tras el parón.

Sin embargo, el reto no concluye ahí, porque deberá hacer cara a la definición de la UEFA Champions League en Portugal. Donde ya tienen un cupo en cuartos de final, tras eliminar al Borussia Dortmund. Con un equipo que no ve acción desde marzo y que tendrá el desafío aprovechar esta especial versión de la competencia, para hacerse con ella por primera vez en su historia.

Hans-Dieter Flick

Llegando como el reemplazo de un poco convincente Niko Kovac y no siendo visto como el gran sustituto, Flick aprovechó cada minuto de su oportunidad y llevó al FC Bayern München al octavo campeonato consecutivo.

Recuperando a una plantilla desmotivada y dando oportunidades a todos los elementos, el DT del Bayern ahora busca el triplete que se vislumbra como posible. A pesar de las dificultades de calendario y preparación, pero que equilibra con un plantel enfocado y hambriento.

En conclusión, parece que por cosas de la suerte o de coincidencias los entrenadores alemanes pusieron el listón en lo más alto en esta temporada. En sus ligas estos tres representantes impusieron las normas y se llevaron los trofeos de liga a sus vitrinas y esperan mantener en este azotado fútbol sus reinados.