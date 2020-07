Uli Hoeneß exige más esfuerzo al resto de los equipos de la Bundesliga

Tras la conquista de la octava Meisterschale al hilo, el actual presidente honorario de FC Bayern München analiza y critica el accionarr del resto de los equipos de la Bundesliga. Recordemos que Hoeneß se retiró durante esta temporada dejándole paso a Herbert Hainer pero que los anteriores 7 títulos se consiguieron bajo su gestión.

Para Hoeneß, el problema no está en cuestiones que tengan que ver con las decisiones que se toman en la directiva del club bávaro porque ellos siempre trabajan con la excelencia en su horizonte:

“No se puede esperar que FC Bayern München trabaje medio día para que el resto pueda llegar a nuestro nivel”

Claramente, esto es una respuesta a los analistas que dicen que los directivos rojos, al fichar a los mejores jugadores de la Bundesliga y lograr mejores contratos en el área de marketing, producen la falta de competitividad que hay con respecto al campeonato. Para Hoeneß, los que deben hacer el trabajo para llegar a competirle al ultimo campeón son los restantes equipos. En esta sintonía dijo:

“Solo les pedimos que hagan un esfuerzo más.”

Y el pedido no es casualidad, ya que, el ex presidente bávaro dijo que están trabajando el doble para suplir la crisis que por suerte no los afecto demasiado. Por esto, Hoeneß previo que no tendrán dudas en buscar el noveno titulo consecutivo porque están armando un equipo para no solo ser el mejor equipo alemán si no también del mundo.

“El resto la tendrá difícil ante nosotros incluso con está crisis”

Recordemos que en la mañana de hoy, Leroy Sané fue anunciado como nuevo refuerzo para poder alzarse en esta temporada con la Champions League. Tras conquistar la Bundesliga y, sí este sábado hacen lo mismo frente a Bayer Leverkusen en la final de la DFB Pokal, Bayern München tendrá serias chances de hacerse con el triplete por segunda vez en su historia.