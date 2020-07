Thiago y Alaba, dos piezas con incierto futuro en FC Bayern München

A pesar del idílico panorama nacional que se le ha presentado al FC Bayern München en esta recta final de temporada, no todo son buenas noticias. Después de finiquitar, al fin, el título liguero, y de golear al Bayer 04 Leverkusen en la final de la DFB-Pokal, Los Bávaros fijan ya su mira de cara a la planificación de la plantilla, además de tener un ojo puesto en la aún no finalizada Liga de Campeones.

Sin embargo, hay dos piezas fundamentales en letras mayúsculas para el ideal de juego de Hans-Dieter Flick cuyo futuro es aún una incógnita. Hablamos de, nada más y nada menos, Thiago Alcántara y David Alaba. El centrocampista y el polivalente defensor austríaco finalizan su actual contrato en verano de 2021, y de momento parece que las renovaciones no están al alcance del club.

Thiago Alcántara, con ganas de “probar algo nuevo en su carrera”

Quien, a día de hoy, parece más fuera que dentro es el mediocampista Thiago. En propias palabras del presidente del FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, reconoce no haber mantenido contacto aún con clubes externos, aunque sí que dice haber notado que el hispano-brasileño parece estar dispuesto a comenzar una nueva aventura en su carrera.

“No hemos contactado con el Liverpool aún, aunque si quiere ir allí, tendremos que lidiar con ello. Estamos en negociaciones con Thiago, pero parece como si quisiese probar algo nuevo en su carrera. No vamos a dejarlo ir gratis, eso lo tenemos claro”.

Despejando todo tipo de dudas, el máximo mandatario del club del estado federado de Baviera deja claro no estar por la labor de dejar marchar a uno de sus hombres más codiciados a precio nulo. Cabe recalcar que, de no llegar a un acuerdo de renovación este verano, se verían obligados a venderle este año en caso de querer sacar algún beneficio económico por él.

Optimismo desde los banquillos por el culebrón Thiago-Bayern

Quien no parece tener tan clara su marcha es el actual técnico Flick. El alemán, que ya ha declarado que hará todo lo que esté en sus manos para mantener la plantilla actual, parece convencido de poder redirigir las dudas del centrocampista acerca de su futuro futbolístico a corto plazo.

“Haré todo lo posible para asegurarme de que podemos mantener a dos jugadores (Thiago y Alaba) de tal calibre en nuestro equipo. Estoy tratando de mantener al equipo tal y como está actualmente. Ya hemos podido ver qué Thiago se identifica al 100% con el club, haré todo lo que pueda por retenerlo”.

El centrocampista ha sido una pieza indispensable para Flick desde su llegada a los banquillos bávaros. Salvo los partidos ausentes por su lesión en la recta final, el resto de encuentros los ha disputado, en su mayoría, de principio a fin. Es por ello que no quiere tener que lidiar con la marcha de uno de sus pilares en la medular.

David Alaba, la otra incógnita de la ecuación

Y de un modo similar al de Thiago, el versátil defensa austríaco David Alaba se encuentra en una situación bastante similar. Las negociaciones no fructifican, su contrato expira el próximo verano, y la realidad no está nada clara. A pesar de que ha sido con Flick con quién ha encontrado su mejor versión, volatilizando su posición del lateral a la demarcación de central, puede que la excelente relación entre ambos no prosiga en el mismo equipo.

A sus 28 años, con un salario anual cercano a los quince millones de euros, parece que estaría exigiendo más cantidad de dinero en esta renovación, motivo principal por el que las negociaciones aún siguen paralizadas. Tanteando el mercado en busca de otros equipos a los que poder recalar, parece que España e Inglaterra se postulan como favoritos, aunque también tienen serias dudas con su extremadamente alto salario.

El FC Bayern München sigue haciendo todo lo posible por prolongar su estancia en Alemania, pero la duda recae en sí, finalmente, el austríaco reducirá sus elevadas exigencias económicas, o si finalmente el club bávaro accederá a estas. Cualquier otra opción fuera de estas dos derivaría en una salida del talentoso central y lateral centroeuropeo.

Con todas estas dudas, y con opciones en el mercado de fichajes que parecen difíciles de concretar, el FC Bayern München pretende mantener su columna vertebral, sumando nombres de auténtico estatus como el flamante fichaje de Leroy Sané, la incorporación de Alexander Nübel como hipotético heredero de Neuer, o la firma de la joven perla francesa Tanguy Kouassi