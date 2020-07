Lewandowski, el candidato de Flick para ganar el Balón de Oro

El delantero del FC Bayern München, Robert Lewandowski, temporada tras temporada, bate récords, tanto que en esta ocasión a más de un especialista le ha dado para nominarlo al famoso premio del Balón de Oro.

En esta campaña 2019/20 no fue la excepción y superó al que fuera su compañero de equipo, en su etapa con el Borussia Dortmund, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang con 34 tantos convirtiéndose en el jugador no alemán con más goles en una temporada de la Bundesliga.

“Anotar 34 goles en una temporada es un logro increíble. ¡Es el mejor delantero del Mundo!” Karl-Heinz Rummenigge

Tras levantar la DFB-Pokal, Hans-Dieter Flick no le esquivó a la pregunta sobre el Balón de Oro o premio FIFA The Best, asegura que su delantero, Robert Lewandowski, ha hecho méritos de sobra para llevarse el codiciado trofeo que año a año, se disputan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Si mido los goles ahora veo que ha marcado 34 goles en la liga y once por la UEFA Champions League, entonces puedes pensar en cómo un jugador la Bundesliga puede convertirse en el ganador del Balón de Oro. ¿Entonces por qué no?” Dijo Flick en la conferencia de prensa post partido.

¿Merece el delantero del @FCBayernES, Robert #LEWANDOWSKI ser nominado al #BalónDeOro de esta temporada? — Mi Bundesliga (@mibundesliga) July 9, 2020

El Bayern München tuvo como candidato a Oliver Kahn, que quedó tercero en 2001 y 2002; Franck Ribery, luego del triplete en el 2012/2013 también quedó en el podio. Mientras que el actual arquero del conjunto Bávaro, Manuel Neuer quedó en el top en 2014 tras ser campeón del Mundo en el Mundial de Brasil.

Si Lewandowski rompiese con la hegemonía de Messi y Ronaldo, se uniría a un club exclusivo en el que tres jugadores del Bayern han sido ganadores del Ballon d’Or.

¿Quiénes son los jugadores del Bayern que han ganado este galardón?

Gerd Müller fue el primer galardonado del Bayern en 1970, y seguido por su compañero de equipo Franz Beckenbauer, que lo ganó dos veces en cuatro años (1972 y 1976), el actual CEO de la institución, Karl-Heinz Rummeniegge levantó el balón del oro dos años seguido en el 1980 y 1981.

“Lo que trato de hacer es mostrar siempre lo mejor de mí mismo, ganar trofeos y marcas mas goles. Pero es algo que vine con trofeos colectivos, eso es lo más importante. No pienso en el Balón de Oro”. Le dijo Lewandowski a France Football.

Los dos únicos polacos hasta el momento que quedaron en el podio son Kazimierz Deyna (1974) y Zbigniew Boniek (1982), en 2015 Lewandowski quedó en el cuarto lugar detrás de Messi, Ronaldo y Neymar.