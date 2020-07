[Video] Manuel Neuer envuelto en polémica situación

El arquero del actual campeón de la Bundesliga y la Copa Alemana, Manuel Neuer, se ha vuelto blanco de las críticas por una polémica canción registrada en un video. En el cual sale con un grupo de amigos cantando las letras de un grupo croata, reconocido por sus letras fascistas y xenófobas.

El diario español Marca en su canal de YouTube registró el video que se popularizó en redes sociales:

Por lo que se conoce, el material corresponde a un viaje de Neuer en sus vacaciones por Croacia: más precisamente en la ciudad de Dubronik. Donde decidió dar un paseo en barco con el grupo de hombres con el que se ve en el video.

Ahí mismo se reconoce a su entrenador Toni Tapalovic, el cual junto al número 1 de Los Rojos entonan las estrofas de una canción llamada Lijepa li si (traducido al español Eres tan bella). Esta melodía pertenece al cantante croata Marko Perkovic (reconocido admirador del régimen croata pronazi de los Ustasas). También reconocido en el mundo artístico como Thompson, el cual es tomado como referencia a una ametralladora de la misma marca.

La respuesta

A esta polémica actuación no ha respondido el campeón del mundo, Manuel Neuer. Pero sí su mánager personal quien aclaró al diario Bild que Neuer no sabe croáta y por lo tanto no entiende el mensaje de las letras. Así mismo, hasta el momento el FC Bayern München no se ha pronunciado sobre el tema.