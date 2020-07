¿Qué llevó a André Schürrle decidir retirarse siendo tan joven?

View this post on Instagram

😢 ADIÓS VAQUERO 😢⠀ ⠀ André Schurrle anunció su retiro a los 29 años de edad:⠀ ⠀ "Ya no necesito de los aplausos; y a veces me he sentido solo en los momentos más bajos de mi carrera"⠀ ⠀ Con esto, se va el que dio la asistencia a Gotze en el título de Alemania en Brasil 2014⠀ ⠀ #CentralFOX