Votaciones Bundesliga 19/20: Götze la decepción y Lewandowski el mejor

Como suele ser habitual, los jugadores de la Bundesliga han realizado sus votaciones anónimamente, han elegido tanto a los mejores jugadores de la temporada 19/20, como a los más decepcionantes.

Entre los primeros, destaca Robert Lewandowski (42,6 % de los votos) y en el segundo grupo, llama, enormemente la atención, la inclusión del campeón del mundo, Mario Götze.

Además, los jugadores del campeonato germano seleccionaron a la revelación del torneo, al mejor jugador del mundo y al mejor técnico del momento.

Mejor jugador de la temporada:

Robert Lewandowski (42,6 %) Jadon Sancho (13,1 %) Joshua Kimmich (12,2 %) Thomas Müller (3 %) Timo Werner (2,6%)

Entre los cinco más votados, destaca la presencia de tres jugadores del FC Bayern München, pero liderando, tanto a Thomas Müller como a Joshua Kimmich se encuentra el polaco Robert Lewandowski. El ariete ha firmado la friolera de 51 goles en todas las competiciones, con todavía la UEFA Champions League por jugarse. De esos 51 tantos, 34 de ellos son en el campeonato doméstico.

Por su parte, Jadon Sancho, con 17 goles y 17 asistencias en Bundesliga, es segundo clasificado. Werner, flamante nuevo fichaje del Chelsea y tras sumar 34 goles en toda la temporada, es quinto.

Mayor decepción de la temporada:

Mario Götze (30 %) Alex Nübel (11,5 %) Salmon Kalou (5,6 %) Guido Burgstaller (4,1 %) Philippe Coutinho (3,7 %)

Quién le diría a Mario Götze que, seis años después de dar a Alemania su cuarta Copa del Mundo, con 28 años, sería la mayor decepción de la competición para sus propios compañeros de profesión. Con el 30 % de los votos, el ya exjugador borusser ha sido la mayor decepción de la temporada en Alemania.

Asimismo, el jugador cedido por el FC Barcelona en el FC Bayern München, Philippe Coutinho, también aparece en esta “lista negra” elaborada de forma anónima. Sin duda aficionados a Los Bávaros no guardarán un buen recuerdo de la estancia del brasileño en Baviera. Aunque su temporada en lo cuantitativo no es del todo mala (9 goles y 8 asistencias en Bundesliga) en lo cualitativo si lo es, y el exjugador del Liverpool volverá a Can Barça.

Jugador revelación de la temporada:

Alphonso Davies (44,8 %) Erling Braut Håland (18,1 %) Marcus Thuram (5,2 %) Christoph Baumgartner (3,7 %) Christopher Nkunku (3,7 %)

A pesar del impacto del delantero noruego Erling Braut Håland, Alphonso Davies ha sido elegido jugador revelación del campeonato. Partiendo como lateral izquierdo, el canadiense de origen liberiano ha disputado 29 partidos siendo titular en 24.

Además en esta lista de votaciones de la Bundesliga 19/20 se han colado grandes jugadores de muy corta edad fuera de las dos grandes potencias alemanas.

Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach ha sido clave en los esquemas de Marco Rose además de tremendamente productivo (10 goles y 8 asistencias). Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim) y Nkunku (RB Leipzig) cierran este escalafón 5.

En las votaciones restantes, el resultado han sido los siguientes:

Mejor Jugador del Mundo

Lionel Messi (54,8 %) Cristiano Ronaldo (12,6 %) Robert Lewandowski (10,7 %) Virgil van Dijk (4,4 %) Kylian Mbappé (4,4 %)

Mejor Entrenador del Mundo