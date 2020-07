Los motivos detrás de la demora en renovación de ter Stegen con el Barça

Al incorporarse de regreso a los entrenamientos del FC Barcelona, el portero alemán. Marc-Andre ter Stegen ha desatado las dudas con la respuesta ante la pregunta sobre su renovación por parte de los periodistas.

Con un sencillo “ya veremos” dejó en un pantano las ilusiones de los hinchas ‘culés’ de seguir viéndolo en la portería del club blaugrana. Actualmente, ter Stegen tiene contrato hasta el fin de junio de 2022 y su renovación ha sido categorizada por el propio presidente Josep Maria Bartomeu, como “asunto de máxima prioridad”.

No obstante, habría más de un motivo para no haber continuado las conversaciones para una renovación con el arquero de la selección Alemania. En abril, y durante el confinamiento español, comenzaron las charlas, tras acordar una reducción consensuada a su salario.

Pero no prosperaron debido a que se prefirió posponerlas hasta que la situación se normalice, de acuerdo a las palabras del agente del jugador Gerd von Bruch.

Las “verdaderas” razones del retraso

El tertualiano del programa El Chiringuito de Jugones y exjugador del Barcelona, Francisco Lobo Carrasco contó en la emisión del programa del lunes 27 de julio los pormenores de la demora con la extensión contractual con el guardameta.

Para Carrasco dejar ir al alemán sería “cavar un problema en el Barça”. Así mismo, aseveró que ter Stegen busca tener mayor peso en el grupo y el camerino del club.

Ese hecho se traduciría en su deseo de portar la capitanía del club, la cual es propiedad hoy en día la superestrella argentina, Lionel Messi. Secundado por Gerard Piqué y Sergio Busquets como reemplazantes en este rol dentro de la plantilla.

Dicha decisión nacería porque desde bajo la óptica del exarquero del Borussia Mönchengladbach “algunos no están a la altura”. Ya casi es agosto y las conversaciones no se han reanudado y por lo que se vislumbra en el panorama no será un proceso fácil por los motivos expuestos.

Adicionalmente, su salario no está entre los mejores en comparación con otros porteros de La Liga como Jan Oblak (Atlético de Madrid) o Thibaut Courtois (Real Madrid). Un factor que acrecentaría la complejidad de la negociación, especialmente porque el Barcelona no vive sus mejores días en materia económica.