Los alemanes se preparan para la Europa League

Después de más de un mes de la finalización de la Bundesliga, los equipos alemanes se preparan para darlo todo en la competencia europea de plata. Dos de ellos deberán revertir resultados de sus respectivos partidos de ida y otro busca reafirmar la ventaja sacada en la primera cita.

Bayer Leverkusen

Tras el triunfo en Escocia por 1:3, Bayer Leverkusen busca el pasaje a cuartos de final pero en frente tendrá un Rangers que viene de ser tercero en su liga nacional. Claramente, por un tema futbolístico y hasta económico, el equipo que dirige Peter Bosz es el favorito pero no se podrán relajar con los problemas defensivos que habitualmente tienen.

La temporada para Die Werkself no terminó de la mejor manera, Borussia Mönchengladbach les arrebató el pasaje a UEFA Champions League en la última jornada de Bundesliga y han perdido la final de la Copa Alemana frente a FC Bayern München. Como si ello no fuera poco, todavía no se ha resuelto el futuro de Kai Havertz, figura indiscutida del equipo, y eso provoca que el panorama de la incertidumbre sea todavía mayor. Con el empate o la derrota por un gol de diferencia, Leverkusen tendrá su pase a los cuartos de final.

SG Eintracht Frankfurt

Quienes la tienen muy complicada son las Águilas de Frankfurt. En el partido de ida en el Deutsche Bank Park, han sido aplastados por 0:3 en manos del FC Basel con goles de Campo, Bua y Frei. El panorama no es del todo alentador teniendo en cuenta que si los suizos marcan una vez, la posibilidad de cuartos de final estaría casi esfumada.

Por otro lado, el equipo que dirige Adi Hütter ha terminado mejor de lo que se esperaba. Antes del parón por el Coronavirus, el equipo ha llegado a estar cerca de los puestos de descenso. Por suerte para ellos, Andre Silva se convirtió en la gran figura que los ha llevado a un noveno puesto que les permitió seguir en Bundesliga sin ningún problema. De los últimos siete partidos han ganado cinco de ellos y, sin dudas, tienen plantilla para pelear por estar en cuartos de final pero la diferencia es demasiado abultada.

VfL Wolfsburg

El panorama es un poco más alentador para Wolfsburg. Los Lobos han caído por 2:1 en Alemania frente a Shakhtar Donetsk con goles de Antonio y Moraes. Siempre es dura la derrota en condición de local pero con un 1:0 en Ucrania, se harían con el pase a cuartos de final.

El equipo que dirige Oliver Glasner no ha terminado de la mejor manera la Bundesliga. Con dos derrotas en los últimos tres partidos, casi se les escapa el pasaje a la Europa League de la temporada que viene. Por mertiro más ajeno que propio, solo se han podido conformar por la clasificación a la fase preliminar de dicha competencia. Por el lado de los ucranianos, el resultado de la temporada es sumamente positivo debido a que vienen de ser campeones de su liga nacional con 23 puntos de ventaja sobre el segundo.

Con el resultado dado en el partido de ida, es imposible decir que la serie está cerrada pero, sin dudas, deberán prestar mucha atención al Shakhtar debido a que son muy duros en su estadio.