Las directivas de FC Bayern München y Borussia Dortmund se sacan chispas

Ya es sabido que la competencia entre Borussia Dortmund y FC Bayern München ha aumentado considerablemente en los últimos años. Desde la llegada de Jürgen Klopp a territorio aurinegro, el club aurinegro es el mayor contendiente para un equipo bávaro que, hace mucho más tiempo, es el que marca el paso del fútbol alemán.

El inicio del pleito

Está semana hubo un capitulo más en el duelo directo pero está vez no fue entre los jugadores sino que se origino entre las directivas de ambos clubes. Uli Hoeness, quien ya está cansado de responder preguntas en las cuales se culpa a Bayern München de la falta de competencia, fue quien inicio el pleito diciendo:

“Cuando Dortmund compra un jugador talentoso, unos meses más tarde se puede escuchar del propio club o del exterior que estará a la venta. ¿Cómo se supone que un jugador absorberá el ADN de un club 100% cuando siente que es un objeto en venta?”

Es cierto que ya Hoeness se retiró de su puesto como presidente del club bávaro pero al día de hoy sigue siendo una voz importante en el mundo del fútbol. Y como si ello no fuera poco, su identificación con Bayern München hace que sus declaraciones sean aun más fuertes de lo que suenan. Claramente, Hoeness no ha dicho ninguna locura debido a que, el factor de la pertenencia es uno de los que la directiva de BVB no puede congraciar.

La respuesta no tardo en llegar

Al otro día de los polémicos dichos de el ex presidente de Bayern, Hans-Joachim Watzke, director general de Borussia Dortmund, no tardo en responder:

“Karl-Heinz Rummenigge y yo intentamos durante años asegurar una relación respetuosa entre los dos clubes más grandes de Alemania. Es una lastima que regularmente haya intentos de revertir esto”

Sin dudas, toda la directiva de BVB se sintió atacada por la leyenda bávara y podríamos decir que este, ha metido el dedo en la llaga. Ante los rumores sobre la posible salida de Sancho y el sentimiento de que sí Haaland sigue en este nivel podría seguir sus pasos, la directiva aurinegra seguiría sin éxito en su intento de evitar la sangría constante. En otras palabras, el ex mandamas de Bayern, no ha hecho otra cosa que describir la realidad pero también es cierto que sus comentarios no iban a ser tomados de la mejor manera.

La versión detrás del telón

En los últimos días trascendió que las declaraciones de Hoeness no fueron en concordancia con lo que piensan Karl-Heinz Rummenigge, director general del club bávaro, y Herbert Hainer, sucesor de Hoeness en la presidencia. Incluso, se ha dicho que el problema no es entre Bayern y Dortmund, sino que es entre Hoeness y Dortmund.

Esto tiene un cierto correlato a lo largo de la historia. El ya reconocido odio de la afición de BVB hacía Uli Hoeness se ha sentido en los últimos duelos directos frente a Bayern y esto ya podría ser mutuo. Después del episodio del 3:2 en el Westfalenstadion donde la directiva bávara fue “bañada” en cerveza tras el festejo del tercer gol de Paco Alcácer, el ex presidente bávaro siempre ha sido muy duro con todo el club negriamarillo en su conjunto.

Como se ha dicho anteriormente, la plena salud del fútbol alemán depende directamente de ambos clubes. El ejemplo siempre lo tienen que dar los protagonistas y, por suerte, quienes llevan las riendas, actualmente, de Bayern saben que debe ser así.